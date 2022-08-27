Tử vi 4 ngày cuối tháng 8 dương lịch (28/8-31/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp trúng số đổi đời, cầu được ước thấy, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 21:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số đổi đời, cầu được ước thấy, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc vào 4 ngày cuối tháng 8.

Tuổi Mùi

Đúng 4 ngày cuối tháng 8, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tốt đẹp và khởi sắc. Quý nhân soi đường chỉ lối giúp người tuổi này rất nhiều trên con đường công danh bổng lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức thấy rõ, đặc biệt là những người đang làm việc tại các đơn vị hành chính hay cơ quan. Nhờ nhạy bén trước các dự án đầu tư nên dễ dàng cải thiện được nguồn tài chính hiện tại của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng trử nên vô cùng vui vẻ. Tình yêu lứa đôi đem lại cảm giác hạnh phúc, viên mãn cho những người trong cuộc. Tình yêu của con giáp này trở thành điểm đến lý tưởng của không ít người ngoài kia.

Tử vi 4 ngày cuối tháng 8 dương lịch (28/8-31/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp trúng số đổi đời, cầu được ước thấy, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc - Ảnh 1
Đúng 4 ngày cuối tháng 8, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra tốt đẹp và khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến vượt bậc vào 4 ngày cuối cùng của tháng 8 năm nay. Dự đoán tuổi này sẽ có một ngày tràn ngập may mắn, dù có trở ngại thì cũng không đáng bận tâm. Nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối mà con giáp này xác định được khả năng cũng như đam mê thật sự của mình.

Vận trình tình cảm cũng sẽ có những bước tiến mới. Công việc sớm được giải quyết ổn thoả, tuổi Thân có nhiều thời gian hơn dành cho những người thân yêu trong gia đình. Việc chủ động chia sẻ, bày tỏ suy nghĩ trong lòng giúp các cặp đôi càng thêm gắn kết, yêu thương nhau hơn.

Tử vi 4 ngày cuối tháng 8 dương lịch (28/8-31/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp trúng số đổi đời, cầu được ước thấy, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến vượt bậc vào 4 ngày cuối cùng của tháng 8 năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những quyết định sáng suốt vào những thời điểm thích hợp đem lại cho người tuổi Tuất những bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp. Mọi khoản chi phí tiêu xài đều nằm trong kế hoạch tài chính của con giáp này, nên túi tiền không bị hao hụt vào thời gian này.

Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng sẽ vô cùng dồi dào. Tình hình tài chính của bạn sẽ rất ổn định nếu con giáp này biết chi tiêu một cách hợp lý. Hãy xem xét lại kế hoạch kiếm tiền và cố gắng để nghĩ ra nhiều phương án kiếm tiền hơn.

Tử vi 4 ngày cuối tháng 8 dương lịch (28/8-31/8), Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp trúng số đổi đời, cầu được ước thấy, đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc - Ảnh 3
Những quyết định sáng suốt vào những thời điểm thích hợp đem lại cho người tuổi Tuất những bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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