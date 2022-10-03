Tử vi 4 ngày (4, 5, 6 và 7/10): 3 con giáp may mắn vô cùng, tài lộc rực rỡ, tiền tỷ trong túi, nhà xe đầy đủ

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp tinh ranh nhưng thẳng thắn, có sao nói vậy. Họ đối xử tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì vậy, người tuổi này có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào hơn người. Tuy vậy, đôi lúc trong công việc, con giáp này tỏ ra mất tập trung, dễ hài lòng với những gì mình đang có. Đây là điều mà con giáp này cần thay đổi để thành công hơn trong cuộc sống.

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Thời gian này tuổi Tý có tài vận hanh thông hơn người. Con giáp này làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó có thể làm một vị trí làm việc mới hoặc một dự án mới. Người tuổi này cần mạnh dạn chớp lấy cơ hội chứ không nên bỏ lỡ. Ngoài ra, những người đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm tốt để họ nộp hồ sơ. Những người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn nên doanh số tốt hơn trước. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm rồi sẽ thu về thành quả như mong đợi.