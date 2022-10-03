Tử vi 4 ngày (4, 5, 6 và 7/10): 3 con giáp may mắn vô cùng, tài lộc rực rỡ, tiền tỷ trong túi, nhà xe đầy đủ

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 15:25

Tử vi học có nói, trong thời gian này có 3 con giáp đón nhận vận may lội ngược dòng, sớm muộn gì cũng phát tài vào cuối tháng.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp tinh ranh nhưng thẳng thắn, có sao nói vậy. Họ đối xử tốt, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vì vậy, người tuổi này có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào hơn người. Tuy vậy, đôi lúc trong công việc, con giáp này tỏ ra mất tập trung, dễ hài lòng với những gì mình đang có. Đây là điều mà con giáp này cần thay đổi để thành công hơn trong cuộc sống.

Tử vi 4 ngày (4, 5, 6 và 7/10): 3 con giáp may mắn vô cùng, tài lộc rực rỡ, tiền tỷ trong túi, nhà xe đầy đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này tuổi Tý có tài vận hanh thông hơn người. Con giáp này làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc. Đó có thể làm một vị trí làm việc mới hoặc một dự án mới. Người tuổi này cần mạnh dạn chớp lấy cơ hội chứ không nên bỏ lỡ. Ngoài ra, những người đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm tốt để họ nộp hồ sơ. Những người làm kinh doanh cũng gặp nhiều may mắn nên doanh số tốt hơn trước. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm rồi sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn nhân hậu, hiền lành, luôn sống dĩ hòa vi quý, hết lòng vì mọi người nên được quý nhân phù trợ, cuộc sống dù gặp khó khăn đến đâu cũng vượt qua một cách ngoạn mục. May mắn ập đến, nếu con giáp biết nắm bắt cơ hội, tài lộc nở rộ, kết quả giàu có không biết bao nhiêu người phải ghen tị.

Tử vi 4 ngày (4, 5, 6 và 7/10): 3 con giáp may mắn vô cùng, tài lộc rực rỡ, tiền tỷ trong túi, nhà xe đầy đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, một số người tuổi Hợi gặp cơ hội kinh doanh rất tốt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp cũng phải hiểu rằng không nên quá cực đoan trong một số chuyện, gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ cũng như hiệu quả công việc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, có chí lớn xông pha, chiến đấu, dũng cảm đối mặt với khó khăn thử thách, với mong muốn tìm kiếm được cơ hội để đổi đời.

Tử vi 4 ngày (4, 5, 6 và 7/10): 3 con giáp may mắn vô cùng, tài lộc rực rỡ, tiền tỷ trong túi, nhà xe đầy đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng chính trong những ngày này, nguồn tài chính từ các công việc làm thêm của bản mệnh tăng chóng mặt. Sự nghiệp cũng có những bước đột phá mới. Đặc biệt, tuổi Dậu sẽ gặp được hỷ sự giúp cuộc sống nâng lên tầm cao mới. Nhờ vận may trời cho, Dậu làm gì cũng thành công, thuận buồm xuôi gió.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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