Tử vi 4 ngày (25, 26, 27 và 28/10): 3 con giáp có cơ hội kinh doanh không giới hạn, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp lên hương

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ có nhiều lựa chọn trong 4 ngày này. Thực Thần mang tới cho người tuổi này nhiều sự lựa chọn, nhưng sự linh hoạt là đặc biệt quan trọng khi xử lý công việc. Bản mệnh hãy chủ động thay đổi lịch trình sao cho phù hợp với thực tế.

Xin chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài. Bạn có một 4 ngày làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ào ào về trong túi. Thái độ chuyên nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết công việc khá nhanh, nhiều vấn đề tồn đọng từ lâu cũng được xử lý ổn thỏa.

Nhiều cơ hội cải thiện tài chính xuất hiện, chỉ cần tinh ý chút thì nhất định sẽ không bỏ qua. Khi đại vận đến, vận khí lập tức tăng lên, người tuổi Ngọ dễ thăng chức trở thành người dư dả, điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của tháng trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ. Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ ngập tràn hương sắc.

Ảnh minh họa: Internet

4 ngày này là thời điểm bản mệnh đạt được trạng thái đỉnh cao nhất. Bạn nghiêm túc cống hiến và được đánh giá cao nhờ điều đó. Cấp trên tỏ ra vô cùng hài lòng với biểu hiện này của bạn và có thể trao cho bạn thêm các trọng trách tiếp theo, tất nhiên, các khoản thưởng nóng hoặc tiền lương là không thể thiếu. Với người làm ăn kinh doanh hoặc người theo đuổi các nghề tay trái, tài lộc phải đợi tới cuối tuần mới có khởi sắc thực sự rõ rệt.

Tuổi Thân

Con giáp Thân luôn tạo cho mọi người ấn tượng rằng họ thông minh và lanh lợi, làm việc gì cũng nhanh chóng và vượt qua ranh giới. Đối mặt với nhiều khó khăn, bạn cũng có thể dựa vào sức mình để giải quyết khó khăn, tiếp thêm sức sống mới, dẫn đến thành công và cuối cùng là đạt được của cải.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, có thể Thân sẽ phải bận rộn và tất bật hơn, song công sức bỏ ra đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng, khoản lợi nhuận của bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi tài vận rủng rỉnh, con giáp này có thể đạt được sự giàu có nhờ sự khéo léo của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.