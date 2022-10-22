Tử vi 4 ngày (24, 25, 26 và 27/10): Thần Tài dự đoán tin mừng đến 3 con giáp, có cơ may ôm tiền gánh vàng về nhà, hoá nguy thành cát

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 15:15

Vào 4 ngày này có 3 con giáp có cơ hội may mắn phát tài, Thần Tài nghênh đón, vận may quay quanh.

 

Tuổi Tuất

Tuổi là người có tài năng giỏi giang lại chăm chỉ hơn người nên họ dễ tự cao tự đại, chủ quan, khinh địch. Tâm lý này có thể khiến người tuổi này chịu thất bại vài lần trước khi thành công. Trưởng thành, người tuổi Tuất đã học được cách nhìn nhận hoàn cảnh của bản thân một cách khách quan. Họ không tự cao tự đại, không lơ là mà luôn tập trung trong công việc. Người tuổi này gặp được quý nhân, được trao cơ hội phát triển năng lực. Vì vậy, đường thăng tiến của họ rộng mở hơn trước.

Tử vi 4 ngày (24, 25, 26 và 27/10): Thần Tài dự đoán tin mừng đến 3 con giáp, có cơ may ôm tiền gánh vàng về nhà, hoá nguy thành cát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với những người đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ phát triển sự nghiệp của bản thân theo một hướng khác. Những người làm kinh doanh cần làm việc chăm chỉ hơn. Hãy coi những khó khăn, vấp ngã là bài học để trưởng thành, vững vàng hơn trong thời gian tới. Người tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, khó khăn cũng không nản lòng nên sẽ dần vươn tới đỉnh cao, tiền bạc ào ào chảy vào túi.

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu bền chí, chăm chỉ và cũng có phần cố chấp, bướng bỉnh. Trong 4 ngày này, thành công đang chờ đợi tuổi Sửu khi họ cần cởi mở và linh hoạt hơn nữa. Một số gợi ý tuổi Sửu nên để tâm và thay đổi thói quen để có thể gặt hái được nhiều thành công. Vốn dĩ những người tuổi Sửu trầm ổn, cần cù nhưng thiếu năng động, nhanh nhạy. Vì thế, người tuổi này nên dành thời gian ra ngoài để thay đổi không khí, tiếp xúc với sự linh hoạt của người khác để bản thân nhiều ý tưởng sáng tạo hơn.

Tử vi 4 ngày (24, 25, 26 và 27/10): Thần Tài dự đoán tin mừng đến 3 con giáp, có cơ may ôm tiền gánh vàng về nhà, hoá nguy thành cát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, người tuổi Sửu ra sức làm việc chăm chỉ để mong muốn có thể tạo thêm giá trị cho bản thân. Nhưng bên cạnh đó, thời gian để cân bằng nghỉ ngơi là rất cần thiết. Đây cũng là thời gian người tuổi này cần lắng nghe nhiều hơn và nói ít đi. Dành thời gian để giữ gìn các mối quan hệ bạn bè, đối tác sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho người tuổi Sửu cũng như có tác dụng chữa lành tinh thần rất tốt.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là người có cá tính mạnh mẽ, kiên định, họ không dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình đối với người khác. Người tuổi Thìn không giỏi thể hiện cảm nhận và suy nghĩ, mọi sự yêu thương đều thông qua hành động. Trong số những con giáp, tuổi Thìn là một trong những người biết yêu thương gia đình, họ không chỉ có quan hệ tốt với những người thân mà còn biết giao tiếp ngoài xã hội, nhờ vậy mà cuộc sống muôn màu muôn vẻ, gặp nhiều quý nhân nên khó khăn nào cũng vượt qua.

Tử vi 4 ngày (24, 25, 26 và 27/10): Thần Tài dự đoán tin mừng đến 3 con giáp, có cơ may ôm tiền gánh vàng về nhà, hoá nguy thành cát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuổi Thìn có khả năng mang lại nhiều may mắn và niềm vui cho người khác, họ có khả năng giải quyết mọi vấn đề nan giải. Trong 4 ngày này, những người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, cả đời họ luôn tâm niệm phải xây dựng cuộc sống tình cảm gia đình ấm cúng, nhờ vậy mà mỗi năm gặp được nhiều phước lành, giúp cuộc sống thịnh vượng và giàu có hơn.
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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