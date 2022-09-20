Tử vi 4 ngày (21, 22, 23 và 24/9): 3 con giáp may mắn nhận được phúc khí trời ban, được Thần Tài hậu thuẫn, tay phải vét tài tay trái vơ lộc, tình tiền đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 09:38

Dự báo, có 3 con giáp may mắn nhận được phúc lộc, sẽ có hỷ sự lớn, tiền tài như gió lùa vào nhà, tài lộc vượng phát.

Tuổi Thân

Thân trầm tính, ít nói và thường không hay chia sẻ tâm sự của mình với những người khác. Tính cách của Thân hòa đồng, hay giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính gì. Trong công việc, con giáp này là người tận tụy, có trách nhiệm, không ngừng tìm tòi những cách làm hay, cách làm mới.

Tử vi cho biết thời gian này Thân gặp nhiều may mắn, tay phải vét tài, tay trái vơ lộc. Người tuổi này làm ăn kinh doanh thì cơ hội làm ăn sẽ tới. Tuổi Thân nhận được cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh dễ sinh lời lớn. Người tuổi Thân chỉ cần tranh thủ thời gian may mắn này nỗ lực hết mình trong những mục tiêu mà an theo đuổi, nhất định những chú ngựa sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Tử vi 4 ngày (21, 22, 23 và 24/9): 3 con giáp may mắn nhận được phúc khí trời ban, được Thần Tài hậu thuẫn, tay phải vét tài tay trái vơ lộc, tình tiền đỏ chót - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Thân cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Thân tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Tuất

Tuất là những người có số phú quý, là những người thông minh và có quyền lực. Cuộc sống tuổi Tuất không êm đềm như những con giáp khác, Tuất luôn phải đối mặt với nhiều sóng gió nhưng sau đó con giáp này lại được đền đáp xứng đáng hơn. Tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, liều lĩnh và chấp nhận mất mát, miễn sao đạt được thành công thì hy sinh bao nhiêu họ cũng chịu.

Theo tử vi 4 ngày (21, 22, 23 và 24/9) sắp tới sẽ là thời cơ tốt giúp tuổi Tuất đổi đời. Một khi tài vận dồi dào thì tuổi Tuất không phải phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may sẽ giúp sự nghiệp tuổi Tuất không những vững chắc ổn định mà gia đình còn êm ấm hạnh phúc.

Tử vi 4 ngày (21, 22, 23 và 24/9): 3 con giáp may mắn nhận được phúc khí trời ban, được Thần Tài hậu thuẫn, tay phải vét tài tay trái vơ lộc, tình tiền đỏ chót - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ trong thời gian ngắn, con giáp này sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc. Với sự quyết tâm không ngừng, tuổi Tuất sẽ có cuộc sống phú quý và nhà cửa ngập trong biển tiền khiến nhiều người phải ghen tị.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tấm lòng lương thiện, đối xử tử tế với những người xung quanh nên các bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè. Đây cũng là cơ sở giúp con giáp này được giúp đỡ khi gặp đại nạn, cuộc sống nhờ đó mà trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn. Ngoài ra, vì những người tuổi Mùi luôn cố gắng hết mình trong công việc nên khả năng gây dựng sự nghiệp riêng là hoàn toàn khả thi.

Tử vi 4 ngày (21, 22, 23 và 24/9): 3 con giáp may mắn nhận được phúc khí trời ban, được Thần Tài hậu thuẫn, tay phải vét tài tay trái vơ lộc, tình tiền đỏ chót - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 4 ngày (21, 22, 23 và 24/9) những người cầm tinh con dê sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó, mà họ có thể thuận lợi kinh doanh, tiền tài kiếm được dễ dàng, thu nhập không ngừng tăng lên. Con giáp này chắc chắn sẽ là một trong số những người chinh phục được đỉnh cao, khiến người khác phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Chuyển sang ngày 20/9: 3 con giáp cẩn thận lời nói, tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có

Chuyển sang ngày 20/9: 3 con giáp cẩn thận lời nói, tránh họa thị phi, kẻo vạ lây những điều không đáng có

3 con giáp này nên cẩn trọng trong ngày 20/9 vì làm việc gì cũng khó lòng thành công, dễ vướng họa từ lời ăn tiếng nói.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 0 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 56 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng