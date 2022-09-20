Tử vi 4 ngày (21, 22, 23 và 24/9): 3 con giáp may mắn nhận được phúc khí trời ban, được Thần Tài hậu thuẫn, tay phải vét tài tay trái vơ lộc, tình tiền đỏ chót

Thân trầm tính, ít nói và thường không hay chia sẻ tâm sự của mình với những người khác. Tính cách của Thân hòa đồng, hay giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính gì. Trong công việc, con giáp này là người tận tụy, có trách nhiệm, không ngừng tìm tòi những cách làm hay, cách làm mới.

Không chỉ may mắn trong tài lộc, công danh đường tình duyên của người tuổi Thân cũng vô cùng đào hoa. Nếu còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để tuổi Thân tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.

Tử vi cho biết thời gian này Thân gặp nhiều may mắn, tay phải vét tài, tay trái vơ lộc. Người tuổi này làm ăn kinh doanh thì cơ hội làm ăn sẽ tới. Tuổi Thân nhận được cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh dễ sinh lời lớn. Người tuổi Thân chỉ cần tranh thủ thời gian may mắn này nỗ lực hết mình trong những mục tiêu mà an theo đuổi, nhất định những chú ngựa sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng nể.

Tuổi Tuất

Tuất là những người có số phú quý, là những người thông minh và có quyền lực. Cuộc sống tuổi Tuất không êm đềm như những con giáp khác, Tuất luôn phải đối mặt với nhiều sóng gió nhưng sau đó con giáp này lại được đền đáp xứng đáng hơn. Tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, liều lĩnh và chấp nhận mất mát, miễn sao đạt được thành công thì hy sinh bao nhiêu họ cũng chịu.

Theo tử vi 4 ngày (21, 22, 23 và 24/9) sắp tới sẽ là thời cơ tốt giúp tuổi Tuất đổi đời. Một khi tài vận dồi dào thì tuổi Tuất không phải phiền não về cuộc sống. Bên cạnh đó, vận may sẽ giúp sự nghiệp tuổi Tuất không những vững chắc ổn định mà gia đình còn êm ấm hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ trong thời gian ngắn, con giáp này sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc. Với sự quyết tâm không ngừng, tuổi Tuất sẽ có cuộc sống phú quý và nhà cửa ngập trong biển tiền khiến nhiều người phải ghen tị.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tấm lòng lương thiện, đối xử tử tế với những người xung quanh nên các bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè. Đây cũng là cơ sở giúp con giáp này được giúp đỡ khi gặp đại nạn, cuộc sống nhờ đó mà trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn. Ngoài ra, vì những người tuổi Mùi luôn cố gắng hết mình trong công việc nên khả năng gây dựng sự nghiệp riêng là hoàn toàn khả thi.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 4 ngày (21, 22, 23 và 24/9) những người cầm tinh con dê sẽ được quý nhân giúp đỡ. Nhờ đó, mà họ có thể thuận lợi kinh doanh, tiền tài kiếm được dễ dàng, thu nhập không ngừng tăng lên. Con giáp này chắc chắn sẽ là một trong số những người chinh phục được đỉnh cao, khiến người khác phải nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.