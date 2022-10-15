Tử vi 4 ngày (16, 17, 18 và 19/10): 3 con giáp may mắn được Thần tài chiếu mệnh, được hưởng lộc lớn từ việc kinh doanh

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 15:05

Về nửa cuối tháng, những con giáp này được dự đoán là sẽ gặp được rất nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khôn ngoan và có năng lực. Trước khi làm việc gì, họ đều tính toán từng đường đi nước bước trước khi thực hiện. Không những thế, người tuổi này còn giỏi giao tiếp, biết cách giữ mối quan hệ tốt với mọi người nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Ngoài ra, trong gia đình họ có nhiều tin vui khiến người tuổi này có thêm động lực để phấn đấu sự nghiệp.

Tử vi 4 ngày (16, 17, 18 và 19/10): 3 con giáp may mắn được Thần tài chiếu mệnh, được hưởng lộc lớn từ việc kinh doanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày này, Tỵ đạt những thành tựu nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Không những thế, con giáp này còn nhận được nhiều cơ hội để phát triển khả năng của bản thân. Tuy nhiên, người tuổi này cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chớp cơ hội nào. Bởi vì dồn tâm sức cho một việc, bạn có cơ hội thành công cao hơn hẳn thay vì một lúc kiêm nhiệm 3-4 việc. Con giáp tuổi này tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cũng cần chú ý chi tiêu cho hợp lý, chớ nên vung tay quá trán. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trời sinh nhanh nhẹn, thông minh lại luôn tỏa ra năng lực tích cực. Trong cuộc sống, nhờ có nhiều mối nhân duyên tốt đẹp mà bạn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Trưởng thành, tuổi Ngọ lại càng may mắn và hạnh phúc hơn. Vận may của bạn trong những ngày này tăng lên, nếu có tham gia bốc thăm may mắn bạn sẽ nhận được món quà rất lớn. 

Tử vi 4 ngày (16, 17, 18 và 19/10): 3 con giáp may mắn được Thần tài chiếu mệnh, được hưởng lộc lớn từ việc kinh doanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày này, cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ tràn ngập niềm vui, bạn đi đến đâu cũng được săn đón, yêu quý. Thậm chí, trong những bữa tiệc, tuổi Ngọ vô tình tỏa sáng khiến cho những người xung quanh cảm thấy "choáng ngợp". Tài vận của tuổi Ngọ trong thời gian này cũng tăng lên, rủng rỉnh tiền tiêu, mua sắm chẳng lo về giá.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất trong 4 ngày này. Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Mùi nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. 

Tử vi 4 ngày (16, 17, 18 và 19/10): 3 con giáp may mắn được Thần tài chiếu mệnh, được hưởng lộc lớn từ việc kinh doanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mùi một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Mùi thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng. Tử vi học tuổi Mùi làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Top 3 con giáp này đón nhận những làn sóng hạnh phúc, không còn phải vất vả mưu sinh, sự nghiệp hanh thông vào cuối năm.

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