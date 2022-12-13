Tử vi 3 ngày tới (14, 15, 16/12), 3 tuổi được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố, sở hữu tiền tỷ, ngồi không lộc cũng đến, vận trình trải đầy hoa phía trước

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 11:52

Trong 3 ngày tới (14, 15, 16/12/9), 3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc. Họ làm ăn phát đạt, cải thiện thu nhập.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. bản mệnh là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

3 ngày tới (14, 15, 16/12/9) con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Người tuổi này sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Bản mệnh nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Con giáp này cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Tử vi 3 ngày tới (14, 15, 16/12), 3 tuổi được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố, sở hữu tiền tỷ, ngồi không lộc cũng đến, vận trình trải đầy hoa phía trước - Ảnh 1
 Con giáp này cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

3 ngày tới (14, 15, 16/12/9) vận thế của người tuổi Tuất có sự khởi sắc mạnh mẽ, chuyện tình cảm mặn nồng, hạnh phúc. Tài vận đi lên, tiếp tục được cao nhân dẫn đường chỉ lối trong việc kiếm tiền, thu nhập tăng cao. Con giáp này không ngại khó, ngại khổ, không ngừng nỗ lực vươn lên. Bản mệnh được dự báo sẽ đạt được những thành tích vượt trội trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Người tuổi Tuất trong tháng này rất thuận lợi trong việc mở rộng phát triển kinh doanh cũng như nghiệp vụ chuyên môn. Điều cần lưu ý trong tháng là sức khỏe, không nên quá lao lực vì công việc.

Tử vi 3 ngày tới (14, 15, 16/12), 3 tuổi được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố, sở hữu tiền tỷ, ngồi không lộc cũng đến, vận trình trải đầy hoa phía trước - Ảnh 2
on giáp này không ngại khó, ngại khổ, không ngừng nỗ lực vươn lên. Bản mệnh được dự báo sẽ đạt được những thành tích vượt trội trong những lĩnh vực mà mình theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Tỵ thông minh, tư duy linh hoạt với kim tiền, con giáp này luôn cố gắng tìm kiếm những cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền nhất và cố gắng để có được cuộc sống tốt hơn.

Tử vi 3 ngày tới (14, 15, 16/12), 3 tuổi được quý nhân phù trợ, trời Phật chiếu cố, sở hữu tiền tỷ, ngồi không lộc cũng đến, vận trình trải đầy hoa phía trước - Ảnh 3
Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bản mệnh có sự thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới (14, 15, 16/12/9) với đầu óc nhanh nhạy và khả năng tư duy nhạy bén, con giáp này có thể tìm kiếm được những cơ hội đầu tư, cầu tài mà ít người nhận biết được. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

Thời gian tới đây, sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bản mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Những người cầm tinh con Rắn như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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