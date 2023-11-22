Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/11): 3 con giáp trời sinh có số phú quý, phất lên vượng phát đủ đường, tài lộc hanh thông, tình duyên như ý

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 20:33

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/11), 3 con giáp sau làm chơi ăn thật, tiền vàng đầy tay, phú quý hơn người, cuộc sống ngày một hanh thông thuận lợi.

Tuổi Thìn 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/11), tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân trong nhiều lĩnh vực. Họ lần lượt chinh phục được những mục tiêu đề ra, được đồng nghiệp và sếp đánh giá cao trong công việc.

Trong cuộc sống, họ truyền năng lượng tích cực cho mọi người, nhận lại được sự ngưỡng mộ và yêu mến.

Thời gian này, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Dần còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi tháng 6 tới bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/11): 3 con giáp trời sinh có số phú quý, phất lên vượng phát đủ đường, tài lộc hanh thông, tình duyên như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/11), người tuổi Tỵ hôm nay nghĩ tích cực, làm việc có nhiều thay đổi mới.

Công việc: Người tuổi Tỵ tích cực, làm việc chỉn chu và có nhiều thay đổi tư duy bất ngờ.

Tình cảm: Bất an khi bên cạnh bạn có một người thường lừa dối bạn.

Tài lộc: Mức thu nhập đang được cải thiện, không nên tham gia vào các cuộc đầu tư mạo hiểm.

Sức khoẻ: Ăn không ngon, khi bản thân thường mất sức.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/11): 3 con giáp trời sinh có số phú quý, phất lên vượng phát đủ đường, tài lộc hanh thông, tình duyên như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Vận trình công việc của người tuổi Thân có chuyển biến tích cực trong 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/11). Con giáp này nhất định phải nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội hiếm có để phát triển mạnh mẽ hơn. Bản mệnh được cấp trên ưu ái nên công việc diễn ra suôn sẻ, quý nhân sẵn sàng giúp đỡ nếu có khó khăn.

Vận tài chính của bản mệnh trong thời gian tới đây tương đối hanh thông. Tài chính ổn định nên tuổi Thân làm việc cũng thuận lợi, thoải mái. Bản mệnh cần chú ý khi cho người khác vay tiền, không được cho vay mượn lung tung.

Chuyện tình cảm của tuổi Thân trong giai đoạn này cũng viên mãn. Vợ chồng hòa thuận, chẳng mấy khi cãi vã. Người độc thân cũng vui vẻ, có thể tìm được đối tượng ưng ý.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (24, 25 và 26/11): 3 con giáp trời sinh có số phú quý, phất lên vượng phát đủ đường, tài lộc hanh thông, tình duyên như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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