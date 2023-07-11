Tử vi 3 ngày giữa tuần (thứ 4, 5, 6): Thần Tài phát lì xì, 3 con giáp kiếm tiền nhanh chớp nhoáng, vi vu mua vàng sắm xe, làm gì cũng xuôi chèo mát mái

Tâm linh - Tử vi 11/07/2023 07:13

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày giữa tuần, các tuổi Dậu, Thân, Tỵ có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thời gian trước gặp chuyện khó khăn, tài vận bị tắc nghẽn, may mắn thay, trong tuần mới tới, họ được sao Phúc Tài chiếu rọi, nhờ đó vận may kéo tới, có cơ hội cải biến vận xấu của mình. Trong thời gian này, chỉnh thế vận thế của tuổi Dậu tốt hơn rất nhiều, tài vận đại vượng, nhân duyên cũng rất tốt, có nhiều quý nhân sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ. Tuy vậy, vẫn phải lưu ý tuổi Dậu, trong khoảng thời gian này, sự nghiệp, công việc sẽ gặp phiền phức không ngừng.

Nếu gạt bỏ được sự khó chịu, kiên trì tiến tới, nỗ lực hành động, thể hiện được sở trường của bản thân, qua thời gian này, họ sẽ gặt hái được những thành công nổi trội, tương lai thăng quan tiến chức rất nhanh, tiền tài phú quý kéo tới cuồn cuộn, không thể không giàu.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (thứ 4, 5, 6): Thần Tài phát lì xì, 3 con giáp kiếm tiền nhanh chớp nhoáng, vi vu mua vàng sắm xe, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là những người cực kỳ coi trọng lễ tiết, cũng rất biết hành xử đúng mực, vì vậy thường gây được ấn tượng tốt. Trong tuần mới tới đây, chim khách tới cửa báo việc vui, tuổi Thân có cơ hội làm giàu, thu lợi lớn, lợi nhỏ. Nếu nắm được cơ duyên lần này, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi.

Bên cạnh đó, có lẽ do được tài vận quá tốt, thúc đẩy đường nhân duyên thăng hoa, một bộ phận người tuổi Thân sẽ tìm được một nửa trong định mệnh của mình. Mặc dù thế, nhắc nhở tuổi Thân, nếu muốn gặp được tình yêu đích thực, chính bản thân tuổi Thân phải cực kỳ nỗ lực, khiến bản thân trở nên ưu tú.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (thứ 4, 5, 6): Thần Tài phát lì xì, 3 con giáp kiếm tiền nhanh chớp nhoáng, vi vu mua vàng sắm xe, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh cơ trí, thiên phú dị bẩm, rất có năng lực, làm việc luôn tự thân vận động, tự học hỏi thêm. Hơn thế nữa, họ cũng khéo léo cho đáo, quan hệ giao tiếp với mọi người tốt vô cùng. Nội trong tuần mới tới, tuổi Tỵ được thần may mắn ưu ái, tài vận như thủy triểu dâng lên, gặp thêm được những nhân duyên tốt vô cùng, trợ giúp rất nhiều cho đường tài vận.

Chính vì thế, dù là nghề tay trái hay nghề tay phải đều có bội thu, phú quý tràn đầy, sự nghiệp thăng tiến. Làm chuyện gì trong thời gian này, tuổi Tỵ cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió, thăng chức tăng lương cũng không phải là không thể.

Tử vi 3 ngày giữa tuần (thứ 4, 5, 6): Thần Tài phát lì xì, 3 con giáp kiếm tiền nhanh chớp nhoáng, vi vu mua vàng sắm xe, làm gì cũng xuôi chèo mát mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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