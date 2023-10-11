Tử vi 3 ngày giữa tuần, HÙNG CÁT ĐANG XEN, có được có mất, 3 con giáp đỏ bạc đen tình, tiền vào ào ào, tình thì kém sắc

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 15:28

Tử vi 3 ngày giữa tuần cho thấy 3 con giáp này sẽ có bước tiến mạnh mẽ trên con đường tài lộc nhưng tình duyên thì ngược lại. Bản mệnh nên biết cách dung hòa cả 2 lại với nhau nếu không muốn mất đi người thân yêu.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi 3 ngày giữa tuần (11,12,13/10/2023) cho thấy Nhị Hợp cục giúp đỡ nên công việc của Tý đỡ vất vả hơn hẳn. Người kinh doanh có khách ủng hộ đều đều, hết hàng sớm. Người làm công ăn lương có dấu hiệu bị kẻ xấu cạnh tranh bẩn nhưng bạn không sợ, có năng lực thì cứ thế mà làm tốt việc của mình, ai giỏi ai kém thì thời gian sẽ chứng minh. Thực Thần trợ mệnh nên tiền bạc của Tý trong ngày này dư dả, hay có lộc ăn uống, tiệc tùng bất ngờ. Sự linh hoạt cũng đem về cho bạn không ít cơ hội kiếm tiền mà người khác không nhìn ra.

Tử vi 3 ngày giữa tuần, HÙNG CÁT ĐANG XEN, có được có mất, 3 con giáp đỏ bạc đen tình, tiền vào ào ào, tình thì kém sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vài mâu thuẫn nhỏ không khiến tình cảm của con giáp này với người ấy đi xuống, bạn tỉnh táo hơn trước những lời chê bai, châm chọc của người ngoài. Bạn rất biết cách bảo vệ gia đình mình trước những biến cố của cuộc sống, luôn là người phản ứng nhanh nhất nhà.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 3 ngày giữa tuần (11,12,13/10/2023), Tương Hại khiến công việc của tuổi Sửu gặp nhiều trục trặc và hay vướng vào thị phi nhảm nhí. May mắn có Chính Tài vớt vát lại đường tiền bạc cho tuổi Sửu, bạn có thể yên lòng với tình hình ví tiền của mình ở thời điểm này. Trong thời điểm kinh tế khó khăn này mà công việc của bạn vẫn có lương ổn định thì phải nói là bạn may mắn hơn người khác rất nhiều lần rồi.

Tử vi 3 ngày giữa tuần, HÙNG CÁT ĐANG XEN, có được có mất, 3 con giáp đỏ bạc đen tình, tiền vào ào ào, tình thì kém sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoàn cảnh kêu gọi Sửu phải thương lấy bản thân mình và bớt tin người, bớt hy sinh cho người ấy khi yêu. Có lẽ vì mải cho đi nên bạn cũng quên rằng mình đang cần được chăm sóc, nếu như bỏ bê bản thân thêm một thời gian nữa thì không những tinh thần mà sức khỏe thể chất của bạn sẽ héo mòn như đường tình duyên.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi 3 ngày giữa tuần (11,12,13/10/2023), Chính Ấn đứng bóng, người tuổi Tuất có thể yên tâm tập trung hoàn toàn vào công việc mà không bị vướng bận bởi bất cứ điều gì. Mưu sự dễ thành, những kế hoạch kiếm tiền của bản mệnh đều đem về những thành công không nhỏ. Dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có thu nhập tốt, cơ hội kiếm tiền nằm trong tầm tay. Con giáp này chẳng phải lo lắng không có tiền tiêu.

Tử vi 3 ngày giữa tuần, HÙNG CÁT ĐANG XEN, có được có mất, 3 con giáp đỏ bạc đen tình, tiền vào ào ào, tình thì kém sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, tình cảm đôi lứa thêm phần khăng khít, mối quan hệ trải qua sóng gió lại càng được nâng lên một tầm cao mới, có thể tính chuyện trăm năm hạnh phúc nếu cả hai đã đủ sẵn sàng. Bản mệnh đừng suy nghĩ rồi đâm ra lo lắng quá nhiều về chuyện tương lai mà hãy tin tưởng vào người mình đã chọn.

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Tử vi 3 ngày giữa tuần 4,5,6/10, 3 con giáp PHÚC LỘC THỌ TOÀN, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay

Tử vi 3 ngày giữa tuần 4,5,6/10, 3 con giáp PHÚC LỘC THỌ TOÀN, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn trong 3 ngày giữa tuần 4,5,6/10 với sự may mắn hơn người, bản mệnh sẽ nhận về nhiều tài lộc, cuộc sống sung túc, hạnh phúc viên mãn.

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