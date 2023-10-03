Tử vi 3 ngày giữa tuần 4,5,6/10, 3 con giáp PHÚC LỘC THỌ TOÀN, làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh đầy tay

‏Những người tuổi Sửu đón nhiều vận may trông thấy trong 3 ngày giữa tuần 4,5,6/10. Bản mệnh sẽ đứng trước nhiều cơ hội để phát tài, kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ cần một chút chăm chỉ, tinh tế, họ sẽ nắm bắt được những thời cơ này, đưa đẩy mọi việc diễn ra và kết thúc trong tốt đẹp.

Dù vậy, con giáp này cũng nên kiên trì với những mục tiêu đặt ra, tiếp tục nỗ lực cố gắng dựa trên những lợi thế sẵn có. Như vậy, họ mới nhanh chóng đạt được thành quả đáng mừng. ‏Sau khi hoàn thiện dứt điểm những dự án mình đảm nhận, tuổi Sửu sẽ đón nhận những điểm sáng về phương diện tài lộc. Lợi nhuận thu về tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng lên, tích tiểu thành đại, bạn nên hài lòng với hiện tại thì mới có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.

‏Nhờ sự xuất hiện của cát tinh Thiên Đức nên công việc trong tuần không có gì phải lo lắng. Tử vi cuối tuần này cho thấy, bản mệnh dễ gặp quý nhân đồng hành, là trợ lực để vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình.

Con giáp tuổi Mão

Trong 3 ngày giữa tuần 4,5,6/10, người tuổi Mão có thể gặp được nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp vào thời điểm đầu tuần. Bạn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhờ thế mà bạn gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo quá mức, coi mình là người đứng đầu thiên hạ.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc có những dấu hiệu phát triển tích cực vào cuối tuần. Chính Tài và Thiên Tài cho thấy cả khoản thu nhập chính và phụ đều góp phần giúp bản mệnh cải thiện đời sống. Bạn có thể tin tưởng vào con đường mình đã chọn và tiếp tục tiến về phía trước.

Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân không thiếu người săn đón bởi bạn vốn có sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, càng như vậy bạn lại càng cần cẩn trọng trong chuyện tình cảm.

Con giáp tuổi Tỵ

‏Người tuổi Tỵ vốn thông minh lanh lợi, giỏi giao tiếp, bạn bè khắp bốn phương. Họ vừa có được năng lực xuất sắc, vừa giỏi phán đoán, suy nghĩ tỉ mỉ, thường có thể xử lý mọi việc một cách xuất chúng. ‏

Trong 3 ngày giữa tuần 4,5,6/10, bản mệnh sẽ có tài lộc dồi dào, hanh thông về mọi mặt. Trong sự nghiệp, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ, không chỉ nhận được sự tin tưởng, khen ngợi của khách hàng mà còn được cấp trên đánh giá cao. Những dấu hiệu thuận lợi này đều có thể mang đến cho họ nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương.‏

Ảnh minh họa: Internet

‏Đồng thời, những người này đã có kinh nghiệm dày dạn sau một thời gian bươn chải, phải vượt qua nhiều khó khăn. Đây là lúc họ tận dụng những kinh nghiệm đã qua để làm việc ngày càng có hiệu suất cao hơn. Nhờ tâm thế không ngừng nỗ lực, con giáp này có kinh tế ngày càng thịnh vượng, thảnh thơi sống qua ngày, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không còn lo gặp rắc rối nữa.

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