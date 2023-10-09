Tử vi 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN THẦN TÀI, giàu sang phú quý kéo đến, đếm tiền mỏi tay, tình cảm duyên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 11:47

Tử vi 2 ngày đầu tuần cho thấy tài vận của 3 con giáp này có điểm sáng, sự nghiệp thành công ngoài mong đợi, cuộc sống phú quý giàu sang, tình tiền duyên mãn.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi 2 ngày đầu tuần cho thấy, vận trình tài lộc của người tuổi Tý tốt đẹp nhờ có sự che chở của Thiên Đức nên nhiều người có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Việc làm ăn thuận lợi nên có những người liên tục có khách hàng mới tin tưởng, ký hợp đồng lớn. Điều quan trọng là bạn chọn lựa ai phù hợp để tin tưởng, làm ăn lâu dài mà thôi.

Tử vi 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN THẦN TÀI, giàu sang phú quý kéo đến, đếm tiền mỏi tay, tình cảm duyên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, cuộc sống của con giáp tuổi Tý thời gian này khá êm đềm, không có nhiều biến động. Vận trình tình cảm của con giáp này cũng khởi sắc rực rỡ trong ngày Hỏa sinh Thổ. Đào hoa nở rộ, người độc thân có cơ hội tìm được mối lương duyên ưng ý, có người còn có thể xác định ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng nếu bản mệnh không đủ dũng khí để mở lòng mình thì tình yêu sẽ chẳng bao giờ đến.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày đầu tuần, Tam Hợp cục nhập mệnh, người tuổi Sửu có thể mạnh dạn thực hiện các việc đã dự tính từ trước. Cách cục tử vi tốt trong hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều có thể đạt thành ý nguyện. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Chẳng những vậy, bản mệnh còn được dự đoán sẽ có cơ hội tốt để giành được những thành công trên con đường kinh doanh.

Tử vi 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN THẦN TÀI, giàu sang phú quý kéo đến, đếm tiền mỏi tay, tình cảm duyên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm trong ngày thứ 2 này không có gì phải lo lắng. Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nếu bạn vẫn đang độc thân, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn. Hãy mở lòng đón nhận, dù có thành hay không, đó cũng là trải nghiệm quý giá cho bạn.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày đầu tuần, Chính Quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Thìn báo hiệu công việc của con giáp này vô cùng suôn sẻ, nhiều cơ hội tốt và giành được thành công. Bản mệnh luôn cống hiến hết mình, nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp thành quả xứng đáng. Con giáp này cũng được đánh giá cao bởi tinh thần làm việc trách nhiệm.

Tử vi 2 ngày đầu tuần, 3 con giáp MỞ CỬA ĐÓN THẦN TÀI, giàu sang phú quý kéo đến, đếm tiền mỏi tay, tình cảm duyên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính rất ổn. Tiền bạc dồi dào cũng là do bạn luôn chăm chỉ làm ăn, không ngại khó ngại khổ để tìm ra lối đi riêng, sự khác biệt tạo ra cho bạn lợi thế so với đối thủ. Nếu bạn thực sự thích thú công việc này thì phải chăm chỉ để có khả năng giàu sang hơn nữa.

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