Đúng ngày mai, thứ 3 ngày 10/10/2023, 3 con giáp Tam Tai, tổn hại tài lộc, vận xui liên miên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/10/2023, tuổi Mão chớ làm việc cẩu thả hay chủ quan bởi đó sẽ là lỗ hổng để kẻ tiểu nhân tìm cách phá hoại những gì bản mệnh đã mất rất nhiều thời gian và công sức để gây dựng. Đừng để đến lúc hỏng việc rồi mới thấy hối hận chỉ vì sự bất cẩn của mình.

Vận trình tình duyên cũng kém suôn sẻ, người độc thân chưa gặp được người như ý, một phần vì lối sống khép kín và từ chối cơ hội yêu đương đến với mình. Con giáp này muốn đóng cửa trái tim để không phải chịu tổn thương thêm lần nữa.

Con giáp này còn phải cần thận trọng lời ăn tiếng nói, nhất là người có chức có quyền đừng tỏ ra hống hách mà để thị phi cản trở đường tiến thân của mình. Nếu có ý định ký kết hợp đồng hoặc mở rộng kinh doanh, bản mệnh không nên tiến hành vào ngày này vì có dấu hiệu thất thoát, hao hụt khá rõ ràng.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/10/2023, tuổi Ngọ tốt nhất không nên có những hành động liều lĩnh, thiếu lý trí trong công việc. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm thừa nhận. Nhận lỗi không khiến bản mệnh bị chê cười mà còn khiến nhiều người thấy cảm phục và yêu mến.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ có thể đang hiểu lầm nửa kia trong một vấn đề nào đó. Trước khi tin theo lời người ngoài rồi nghi ngờ, chất vấn nửa kia bằng thái độ khó chịu, bản mệnh hãy thử lắng nghe lời đối phương nói xem sao.

Trong gia đình, những người trẻ tuổi có thể trở nên mâu thuẫn với cha mẹ hoặc anh chị em trong nhà do những suy nghĩ khác biệt. Bản mệnh cũng nên thử lắng nghe ý kiến của người đi trước trước khi khăng khăng với quan điểm của mình. Đừng đặt cái tôi cá nhân quá cao như vậy.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/10/2023, Tương Hại ngăn lối, người tuổi Hợi dễ vướng phải thị phi, mâu thuẫn trong ngày hôm nay, dù bạn đã cố gắng hết sức để tập trung vào nhiệm vụ của mình. Có vẻ như kẻ tiểu nhân sẽ luôn tìm ra cách để gây rắc rối cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh có thể sẽ phải nhận sự cạnh tranh kịch liệt tới từ đối thủ. Bản mệnh cần giữ vững lập trường và nắm rõ lợi thế cạnh tranh của bản thân, như vậy mới không sợ đối phương chơi xấu, rơi vào cảnh hao tài tốn của.

Kim sinh Thủy, người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ đến từ người khác giới. Dù bất ngờ nhưng nếu có thiện cảm với đối phương thì bạn có thể tạo điều kiện để đôi bên tìm hiểu thêm về nhau. Có thể đó là người bạn đã chờ đợi suốt bấy lâu đấy.

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