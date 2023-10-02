Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 3/10/2023, 3 con giáp THẦN TÀI GHÉT BỎ, tài vận không thông, cuộc sống nhiều muộn phiền, dễ mất tiền

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 3/10/2023, những mâu thuẫn, cãi vã có thể xảy đến với tuổi Dần. Con giáp này rất dễ nổi nóng hoặc không kiềm chế được bản thân khiến mọi chuyện trở nên rắc rối, chút bất đồng nhỏ cũng có thể dẫn tới khẩu chiến hay xô xát lớn.

Ngũ hành xung khắc cũng khiến cho tình cảm giữa con giáp này và đối phương không được suôn sẻ. Đôi bên đều có lỗi nhưng không ai chịu xuống nước, có những vấn đề cần phải ngồi lại bàn bạc với nhau và buộc một trong hai người phải nhường nhịn đối phương.

Trong ngày còn có điềm báo tiểu nhân đang cố tìm cách phá hoại con giáp này. Dường như có kẻ luôn cảm thấy ghen tị với những thành tích mà tuổi Dần có được nên sẵn sàng ra tay hành động táo bạo, đẩy con giáp này vào những tình huống éo le. Vì thế bản mệnh phải điềm tĩnh để xử lý, đừng vì một kẻ tiểu nhân mà hành động sai.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 3/10/2023, dưới tác động của cục diện Tương Hình, người tuổi Mùi trở nên cứng đầu, bướng bỉnh, chẳng chịu tiếp thu ý kiến của bất cứ ai. Dù bạn thông minh đến mấy mà hành xử như vậy thì cũng sẽ khiến người khác ác cảm, không muốn hợp tác lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, bản mệnh, đặc biệt là người trẻ tuổi cần phải học cách hợp tác và thỏa hiệp với mọi người trong một vài trường hợp. Không phải lúc nào cũng khăng khăng làm theo ý mình đã là tốt đâu, bạn sẽ tự đẩy mình vào thế khó đấy.

Thổ vượng cũng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 3/10/2023, người tuổi Hợi đang tự làm khó mình vì những chuyện đã qua. Đừng quên rằng đó là câu chuyện của quá khứ, hiện tại và tương lai quan trọng hơn nhiều. Hãy "cất" chúng sang một bên, và mỉm cười nhìn về phía trước!

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi có quá nhiều ý tưởng thú vị nảy lên trong đầu, nhưng quỹ thời gian của bạn lại có giới hạn. Vì vậy, hãy chắt lọc thông tin, tiếp theo là loại bỏ những thứ đang khiến bạn phải phân tâm.

Kim - Thủy tương sinh chỉ ra hướng đi mới để bản mệnh cải thiện chuyện tiền bạc trong thời gian tới. Dù có khó khăn, trở ngại nhưng bạn nên thử còn hơn là bỏ qua cơ hội khi bạn còn chưa biết gì.

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