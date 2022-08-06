Tử vi 3 ngày đầu tuần (8/8 - 10/8), nắm chặt vận may, khai thông tài lộc, 3 con giáp công danh thăng tiến, tiền của dồi dào, phúc khí dư dả, tha hồ tận hưởng tin vui, chuyện hỷ

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 11:44

Tử vi 3 ngày đầu tuần (8/8 - 10/8), 3 con giáp may mắn công danh thăng tiến, tiền của dồi dào, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Mão

Vận trình người tuổi Mão khá lý tưởng trong 3 ngày đầu tuần mới. Con giáp hoàn thành những nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng từ mọi người xung quanh. Nhiều cơ hội nắm bắt quyền lực và thăng tiến trong tay. Một khi sự nghiệp đã phất, tài lộc cũng theo đó tăng lên trông thấy. Nguồn thu chính không những được củng cố vững chắc mà còn có xu hướng tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc tỷ lệ tăng lương, thăng chức của bản mệnh rất cao.

Được cát tinh chiếu mệnh, mang tới nhân duyên tốt đẹp. Con giáp sẽ gặp được những đối tượng thuộc hàng lịch sự, nhã nhặn cả từ vẻ bề ngoài lẫn bên trong tâm hồn. Đối phương cũng khá chủ động trong chuyện tình cảm, khiến nam mệnh có phần bối rối.

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Vận trình người tuổi Mão khá lý tưởng trong 3 ngày đầu tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu rực rỡ trong 3 ngày đầu tuần. Con giáp thông minh, tài giỏi, trong mệnh chứa Kim, tức tiền tài hanh thông, phúc lộc không hề nhỏ. Công việc nhờ cố gắng không ngừng cộng với một chút may mắn sẽ trở nên thịnh vượng, thúc tài lộc dồi dào. Quý nhân kề cận, bản mệnh dù làm gì cũng sẽ hóa nguy thành an, đón nhận nhiều tin vui bất ngờ.

Chuyện tình cảm thông thoáng, bản mệnh còn độc thân có cơ hội tìm thấy nửa kia hợp ý, Người đã có gia đình tận hưởng hạnh phúc viên mãn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

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Vận trình của người tuổi Dậu rực rỡ trong 3 ngày đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 3 ngày đầu tuần đón nhận hỷ sự, cát lộc hanh thông. Tinh thần nhiệt huyết và có trách nhiệm trong công việc nên con giáp thường đạt kết quả rất cao. Ông trời chẳng phụ lòng ai, công sức con giáp bỏ ra các cấp lãnh đạo đều nhìn thấy, chuyện tăng lương tăng thưởng là lẽ tất yếu. Rất có thể vào sắp tới bản mệnh sẽ nằm trong danh sách được tăng lương tăng thưởng, thu nhập khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Chuyện tình cảm của bạn hanh thông, suôn sẻ. Bạn và nửa kia sau bao sóng gió đã trở về bên nhau. Tình yêu và hạnh phúc của cả hai sau này là động lực cho bạn cố gắng hằng ngày.

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Người tuổi Thìn trong 3 ngày đầu tuần đón nhận hỷ sự, cát lộc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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