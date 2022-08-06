Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), lời tiên tri tương truyền, 3 con giáp dốc sức kiếm tiền, vận may liên tiếp, cát lộc hanh thông, công danh thịnh vượng, hưởng trọn đặc ân, hỷ sự trời ban

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 04:40

Tử vi tuần mới (8/8 - 14/8), 3 con giáp may mắn cát lộc hanh thông, công danh thịnh vượng, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón nhận nhiều điều tốt lành trong tuần mới. Sự nghiệp thuận lợi chính là điểm sáng của con giáp trong thời gian này. Bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc và không ngừng cống hiến hết mình.Tinh thần làm việc hăng say giúp cho con giáp này càng ngày càng đến gần hơn với mục tiêu của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều tiến triển hết sức thuận lợi, đặc biệt là với người độc thân sẽ có thêm cơ hội tìm được một nửa yêu thương trong các mối quan hệ xã hội.

con giap may man 1
Người tuổi Thân đón nhận nhiều điều tốt lành trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu trong tuần mới khởi sắc đáng kể. Con giáp được quý nhân giúp đỡ nên được đưa đường chỉ lối vượt qua những khó khăn. Các kế hoạch của bạn trong thời gian này tiến triển thuận lợi, nhận được sự công nhận từ những người xung quanh.

Về vận trình tình cảm, bạn nên quan tâm tới đối phương của mình nhiều hơn. Dù là bận nhưng đó không phải là lý do để bạn có thể bao biện cho sự thờ ơ của mình. Khi yêu, ai cũng muốn được đối phương quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất.

con giap may man 2
Vận trình của người tuổi Dậu trong tuần mới khởi sắc đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong tuần mới cát khí dư dả, tài lộc thăng hoa. Công việc của con giáp may mắn trở nên thuận lợi, những nỗ lực của con giáp này cuối cùng cũng được mọi người ghi nhận và đánh giá cao. Vận may về tiền bạc sẽ tìm đến với con giáp này. Hãy nhanh tay nắm bắt những cơ hội kiếm tiền để trở nên giàu có.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia cũng trở nên hài hòa hơn. Cả hai là chỗ dựa của nhau mỗi khi gặp phải khó khăn trắc trở. Sự động viên cổ vũ mà hai người dành cho nhau chính là nguồn lực lớn lao khó điều gì có thể sánh bằng.

con giap may man 3
Người tuổi Mão trong tuần mới cát khí dư dả, tài lộc thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi tuần mới tử vi 7 ngày tới tử vi ngày nay tử vi ngày mới thần đồng tiên tri

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 55 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 25 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng