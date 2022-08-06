Tử vi 3 ngày tới (7/8 - 9/8), xua đuổi Hung Tinh, đẩy lùi tà khí, 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp lên hương, tương lai tươi sáng, tiền vàng dư dả, sống đời an yên

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 07:16

Tử vi 3 ngày tới (7/8 - 9/8), 3 con giáp may mắn sự nghiệp lên hương, tương lai tươi sáng, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đón nhận nhiều điều tốt lành trong 3 ngày tới. Con giáp may mắn có cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp. Bản mệnh gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên, được trao cho thêm nhiều trọng trách để tiếp tục thể hiện sức mình. Tài vận có nhiều điểm sáng, bạn thu nhập ổn định, không lo không nghĩ chuyện chi tiêu.

Trong tình cảm, các cặp đôi ngày càng thấy mức độ gắn bó của mình với đối phương, khó có điều gì có thể ngăn cách hai bạn lúc này. Hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Người tuổi Mùi đón nhận nhiều điều tốt lành trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp may mắn gặp được quý nhân sẵn lòng giúp đỡ và chung sức với mình trong công việc. Họ có thể là chỗ dựa vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần cho con giáp trong tương lai.

Thời gian này, con giáp cũng được khuyên nên tiến hành các việc quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp cũng như cuộc sống như ký hợp đồng, triển khai kế hoạch ấp ủ, cầu hôn, cưới hỏi, mua nhà, mua xe… bởi khả năng giành được thành công là rất cao.

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Người tuổi Dần trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong 3 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp có thể đón nhiều niềm vui và may mắn. Con đường công danh sự nghiệp của con giáp có thể đón nhận được những thành quả bước đầu sau một khoảng thời gian dài chờ đợi. Tiền tài dư dả, con giáp vừa có thể xây dựng cho mình cuộc sống sung túc vừa giúp đỡ được những người xung quanh mình.

Tình cảm lứa đôi càng thêm nồng nàn, ấm áp. Đôi bên hãy nhân cơ hội này có thể phát triển mối quan hệ của mình thêm một nấc thang mới. Đây chính là điều cả hai người đã mong chờ bấy lâu.

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Người tuổi Mão trong 3 ngày tới cát lộc hanh thông, làm gì cũng thuận lợ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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