Tử vi 3 ngày đầu tuần (6/9 - 8/9): Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp vận số siêu đỏ, thu lộc tứ phía, tiền bạc rộn ràng

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 10:23

Tử vi dự đoán, trong 3 ngày đầu tuần, 3 con giáp này sẽ được Trời Phật ghi nhận công sức, Thượng Đế ưu ái trao tặng cho nhiều tài lộc.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được biết đến có tính cách hiền lành, từ tốn. Bạn là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình. Tử vi có nói, qua 3 ngày đầu tuần, vận khí của con giáp tuổi Mão sẽ trên chiều hướng đi lên.

Nếu bạn muốn được cấp trên trọng dụng thì bạn cần dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc. Gặp thời được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão sẽ có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bạn cần chú ý duy trì những mối qυaп hệ xung quanh để tạo điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (6/9 - 8/9): Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp vận số siêu đỏ, thu lộc tứ phía, tiền bạc rộn ràng - Ảnh 1
Tử vi có nói, qua 3 ngày đầu tuần, vận khí của con giáp tuổi Mão sẽ trên chiều hướng đi lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang năm 2022, sự nghiệp của người tuổi Dậu, đặc biệt là người làm kinh doanh có nhiều biến chuyển tích cực. Sau thời gian dài gặp khó khăn, cuối cùng, bạn cũng tìm được thành quả cho công việc kinh doanh của mình.

Sang 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều hợp đồng có giá trị, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Việc làm ăn của người tuổi Dậu thuận buồm, xuôi gió hơn so với thời gian trước. Đơn hàng về nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến giúp bạn thu hái được nguồn lợi nhuận khủng.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (6/9 - 8/9): Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp vận số siêu đỏ, thu lộc tứ phía, tiền bạc rộn ràng - Ảnh 2
Sang 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều hợp đồng có giá trị, tạo công ăn việc làm cho nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Khi gặp khó khăn, người tuổi Sửu sẵn sàng đứng мũі chịu sào chứ không trốn tránh trách nhiệm. Trong cuộc sống, người tuổi này được nhiều người quý mến dù vẻ ngoài có hơi thâm trầm, lạnh lùng.

Vượt qua nhiều khó khăn, đúng 3 ngày đầu tuần, người tuổi Sửu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình. Họ sẽ thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (6/9 - 8/9): Phúc đức tràn đầy, 3 con giáp vận số siêu đỏ, thu lộc tứ phía, tiền bạc rộn ràng - Ảnh 3
Vượt qua nhiều khó khăn, đúng 3 ngày đầu tuần, người tuổi Sửu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 tuổi phất lên như vũ bão trong 7 ngày tới (27/8 - 2/9), vượng lộc vượng tài, thần may mắn lâm môn, chẳng có gì ngoài hỷ tín

3 tuổi phất lên như vũ bão trong 7 ngày tới (27/8 - 2/9), vượng lộc vượng tài, thần may mắn lâm môn, chẳng có gì ngoài hỷ tín

Trong 7 ngày tới, những con giáp này được dự báo sẽ có bước tiến trong công việc. Họ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

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