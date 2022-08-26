3 tuổi phất lên như vũ bão trong 7 ngày tới (27/8 - 2/9), vượng lộc vượng tài, thần may mắn lâm môn, chẳng có gì ngoài hỷ tín

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 11:30

Trong 7 ngày tới, những con giáp này được dự báo sẽ có bước tiến trong công việc. Họ nhận thêm công việc, dự án mới giúp kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão giàu nghị lực vươn lên. Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng tiến lên phía trước. Trong 7 ngày tới, tài vận của người tuổi Mão nở rộ hơn trước. Thời gian gần đây, tuy gặp không ít khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần, không nản lòng nhụt chí. Thời gian tới, họ gặp được quý nhân phù trợ, được người này động viên, giúp đỡ.

Nhờ thái độ làm việc cầu thị, con giáp này ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp. Người làm kinh doanh trúng quả đậm, các thương vụ đều xuôi chèo mát mái. Người gặp khó khăn, xui xẻo cũng sớm giải quyết hết vấn đề.

3 tuổi phất lên như vũ bão trong 7 ngày tới (27/8 - 2/9), vượng lộc vượng tài, thần may mắn lâm môn, chẳng có gì ngoài hỷ tín - Ảnh 1
Trong 7 ngày tới, tài vận của người tuổi Mão nở rộ hơn trước. Thời gian gần đây, tuy gặp không ít khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần, không nản lòng nhụt chí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tuổi Thân có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình. Sang 7 ngày tới, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

3 tuổi phất lên như vũ bão trong 7 ngày tới (27/8 - 2/9), vượng lộc vượng tài, thần may mắn lâm môn, chẳng có gì ngoài hỷ tín - Ảnh 2
Sang 7 ngày tới, người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, ngày càng thăng hoa trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dự đoán trong 7 ngày tới, người tuổi Tuất được dự báo gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh. Họ nhận được thêm cơ hội, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Con giáp tuổi này cũng nhận được lời mời góp vốn làm ăn kinh doanh. Những người có dự định khởi nghiệp cũng bắt đầu khai trương, mở hàng.

Con giáp này làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm nên thu về thành quả xứng đáng. Người làm kinh doanh thì có thêm khách hàng. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng xanh tươi, vật nuôi mạnh khỏe, mùa vụ bội thu.

3 tuổi phất lên như vũ bão trong 7 ngày tới (27/8 - 2/9), vượng lộc vượng tài, thần may mắn lâm môn, chẳng có gì ngoài hỷ tín - Ảnh 3
Dự đoán trong 7 ngày tới, người tuổi Tuất được dự báo gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh. Họ nhận được thêm cơ hội, dự án giúp tăng thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Sự nghiệp của 3 con giáp này này được dự báo có nhiều bước tiến lớn, mang lại cho họ nguồn thu nhập tăng dần trong tuần cuối tháng 8 dương lịch.

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