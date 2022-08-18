Tuần cuối cùng tháng 8 dương lịch: 3 con giáp khổ tận cam lai, trở thành nam châm hút tiền, thu lộc dồn dập, thịnh vượng mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 10:06

Sự nghiệp của 3 con giáp này này được dự báo có nhiều bước tiến lớn, mang lại cho họ nguồn thu nhập tăng dần trong tuần cuối tháng 8 dương lịch.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn được biết đến là người thông minh, khôn khéo, biết đối nhân xử thế. Họ sống có trước, có sau nên được người khác tôn trọng. Trong công việc, con giáp này tỏ ra tỉnh táo, nhanh nhạy, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ nhận thấy những cơ hội trước người khác và vì thế thường đạt được thành công trong công việc.

Tử vi dự đoán, tuần cuổi cùng tháng 8 dương lịch, con giáp tuổi Tỵ sẽ có thêm cơ hội phát huy tài năng của bản thân mình. Người làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận nhiều khách hàng. Nhờ tài ăn nói, họ giỏi thuyết phục người khác ký hợp đồng hợp tác với mình. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng tìm ra cơ hội đầu tư sinh lời, tài sản từ đó cũng tăng vọt. Nắm bắt đúng thời cơ, con giáp tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, tương lai nhận được nhiều tin vui, điềm lành.

Tuần cuối cùng tháng 8 dương lịch: 3 con giáp khổ tận cam lai, trở thành nam châm hút tiền, thu lộc dồn dập, thịnh vượng mỹ mãn - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, tuần cuổi cùng tháng 8 dương lịch, con giáp tuổi Tỵ sẽ có thêm cơ hội phát huy tài năng của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu bản chất hiền lành, chân thật, chịu thương chịu khó. Người tuổi Sửu nếu là nam thì giàu nghị lực vươn lên, nếu là nữ thì giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong cuộc sống, họ hòa đồng, chu đáo với mọi người. Sau những khó khăn, va vấp, con giáp này ngày càng vững vàng, trưởng thành, đạt được những thành tựu nổi bật.

Tuần cuối cùng của tháng 8, tử vi cho biết, người tuổi Sửu có tài lộc nở rộ, làm ăn phát đạt. Công việc kinh doanh của họ có nhiều khởi sắc, khách hàng ngày một đông. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng tìm được đầu ra cho sản phẩm, thu nhập có cải thiện. Con giáp tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, tận tâm nên sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuần cuối cùng tháng 8 dương lịch: 3 con giáp khổ tận cam lai, trở thành nam châm hút tiền, thu lộc dồn dập, thịnh vượng mỹ mãn - Ảnh 2
Tuần cuối cùng của tháng 8, tử vi cho biết, người tuổi Sửu có tài lộc nở rộ, làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất tài giỏi, tính tình kiên nhẫn, giàu nhiệt huyết và có trách nhiệm. Tuy bên ngoài, con giáp này khá mạnh mẽ, nóng nảy nhưng kỳ thật họ biết quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Ngoài ra, người tuổi này rất trung thành.

Trong tuần cuối cùng của tháng 8/2022, con giáp tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên có quyền lực, tiền tài rủng rỉnh. Nếu làm công ăn lương sẽ được điều chuyển, phân công nhiệm vụ mới giúp tăng cao thu nhập. Trong khi đó, nếu làm kinh doanh, con giáp này chốt được nhiều đơn hàng, doanh số tăng cao hơn trước. Những khoản đầu tư của họ trước kia đến giờ cũng đã sinh lời. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, con giáp này dần vươn tới đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Tuần cuối cùng tháng 8 dương lịch: 3 con giáp khổ tận cam lai, trở thành nam châm hút tiền, thu lộc dồn dập, thịnh vượng mỹ mãn - Ảnh 3
Trong tuần cuối cùng của tháng 8/2022, con giáp tuổi Dần có quý nhân phù trợ nên có quyền lực, tiền tài rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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