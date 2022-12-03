Tử vi 3 ngày đầu tuần (5, 6, 7/12/2022), 'Thái Dương chiếu sáng, Thần may mắn xua tan vận xui', 3 con giáp vạn sự khởi sắc, tình tiền đỏ thắm, lộc lá đầy nhà, của cải phủ phê, muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 03:17

3 con giáp cuộc sống thăng hoa, giàu sang bất ngờ, muốn gì được nấy, tiền của viên mãn, may mắn ngút ngàn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có tính cách hiền lành, bộc trực. Con giáp này có sao nói vậy, hết sức thật thà. Trong công việc, tuổi Mùi luôn cố gắng làm một cách tận tâm, kiên trì, không từ bỏ mục tiêu dù gặp khó khăn, thử thách.

Trong 3 ngày đầu tuần tới, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mùi có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước. 

Cuộc sống từ giờ tới cuối năm có nhiều khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (5, 6, 7/12/2022), 'Thái Dương chiếu sáng, Thần may mắn xua tan vận xui', 3 con giáp vạn sự khởi sắc, tình tiền đỏ thắm, lộc lá đầy nhà, của cải phủ phê, muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ - Ảnh 1
Cuộc sống khởi sắc đáng mong chờ, đặc biệt là tài vận bừng sáng, tích lũy được nhiều tiền để cuối năm mua nhà mua xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn giữ thái độ cương trực, sống chân thành. Nhờ vậy, tuổi Tuất luôn được mọi người yêu mến, tin tưởng.

Tử vi cho biết, vào 3 ngày đầu tuần tới, những người cầm tinh Chó sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Đặc biệt khi vận may đang lội ngược dòng, họ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ Thần Tài chiếu cố.

Đường tài lộc của tuổi Tuất có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Tuất có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (5, 6, 7/12/2022), 'Thái Dương chiếu sáng, Thần may mắn xua tan vận xui', 3 con giáp vạn sự khởi sắc, tình tiền đỏ thắm, lộc lá đầy nhà, của cải phủ phê, muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ - Ảnh 2
Đường tài lộc của tuổi Tuất có sự thay đổi tích cực, vận trình của con giáp này ngày một lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính cách phóng khoáng, thích tự do. Họ tích hợp để làm những công việc có tính chất sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Người tuổi Dần vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt.

Trong khoảng thời gian này, tài vận của tuổi Dần được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ thì ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe của mệnh chủ sẽ thực hiện được.

Mọi khó khăn ngày trước của tuổi Dần đều được giải quyết ổn thỏa. Bên cạnh đó, tuổi Dần còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần phát triển sự nghiệp, tìm kiếm được cơ hội làm giàu, cuộc sống trong tương lai thăng hoa bất ngờ.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (5, 6, 7/12/2022), 'Thái Dương chiếu sáng, Thần may mắn xua tan vận xui', 3 con giáp vạn sự khởi sắc, tình tiền đỏ thắm, lộc lá đầy nhà, của cải phủ phê, muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ - Ảnh 3
 Tuổi Dần còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần phát triển sự nghiệp, tìm kiếm được cơ hội làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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