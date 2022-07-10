Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), Bồ Tát phù hộ, 3 con giáp ‘tiền xông vào cửa‘, giàu có bất thình lình, phát tài phát lộc, sự nghiệp nhanh chóng thăng tiến, vận trình tương lai hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 20:31

Tử vi 3 ngày đầu tuần, có đến 3 con giáp may mắn được Bồ Tát phù hộ, tiền nhiều vô kể, giàu có bất thình lình, sự nghiệp thăng tiến vượt cấp.

Tuổi Dậu

Tử vi 3 ngày đầu tuần tới đây cho biết, Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn đáng kể trong thời gian này. Trong kinh doanh, Dậu sẽ có nhiều cơ hội, nếu biết cách nắm bắt, tăng lương hay tăng doanh thu không phải là vấn đề. Cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân, các dự án đang im hơi lặng tiếng của con giáp này đã bắt đầu sinh lời, qua đó giúp cho Dậu thu về số tiền khủng trong nay mai. 

Đường tình duyên sắp tới của những người tuổi Dậu sẽ diễn ra vô cùng suôn sẻ, những ai đang mang kiếp ế bền vững có khả năng tìm thấy một nửa của đời mình. Còn đối với những người đang yêu tình cảm càng thêm bền chặt, thậm chí có ý định tiến tới hôn nhân.

con giap 1
Tử vi 3 ngày đầu tuần tới đây cho biết, Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn đáng kể trong thời gian này. Trong kinh doanh, Dậu sẽ có nhiều cơ hội, nếu biết cách nắm bắt, tăng lương hay tăng doanh thu không phải là vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, 3 ngày đầu tuần tới đây người tuổi Thân hãy sẵn sàng tinh thần để đón nhiều tin vui tài lộc. Thân sẽ được tin tưởng giao nhiều trọng trách, cơ hội thể hiện bản thân đến đồng nghĩa với cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.

Thời gian này Thần Tài sẽ xuất hiện và mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho người tuổi Thân. Ví như được hưởng vía của Thần Tài, con giáp này nhanh chóng kiếm được bộn tiền, hứa hẹn còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa trong thời gian này. Với những ai đang ấp ủ những kế hoạch thì đây chính là thời điểm vàng để bạn biến ý tưởng thành sự thật, nhanh chóng thu tài lộc về nhà. 

con giap 2
Thời gian này Thần Tài sẽ xuất hiện và mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chúc mừng người tuổi Hợi vì trong 3 ngày đầu tuần tới đây, Hợi sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang.

Cụ thể, những người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Chưa hết, trong sự nghiệp ở công ty bản thân con giáp này sẽ được cao nhân giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối cách có được ánh nhìn thiện cảm từ ban lãnh đạo, qua đó giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội để chứng tỏ thực lực. 

Đường tình duyên của con giáp này trong 3 ngày tới cũng cực kỳ vượng. Đặc biệt với những tuổi Hợi còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những ai đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

con giap 3
Chúc mừng người tuổi Hợi vì trong 3 ngày đầu tuần tới đây, Hợi sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Tử vi tuần mới (11/7-17/7), hào quang soi sáng, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc vào túi, tài vận lên hương, tiền đổ về tài khoản như thác lũ, vận trình sắp tới gặp nhiều may mắn

Tử vi tuần mới (11/7-17/7), hào quang soi sáng, 3 con giáp được Thần Tài rót lộc vào túi, tài vận lên hương, tiền đổ về tài khoản như thác lũ, vận trình sắp tới gặp nhiều may mắn

Tử vi vi tuần mới (11/7-17/7) cho biết, có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài rót lộc vào túi, hào quang soi sáng mọi đường đi, tài vận lên hương thấy rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp tử vi 12 con giáp tử vi 3 ngày tới tử vi hàng ngày tử vi tháng 7 Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng