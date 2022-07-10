Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), 3 con giáp may mắn vô cùng, vận số thăng hoa mỹ mãn, trúng số độc đắc dễ dàng, vạn sự như ý hanh thông

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 05:48

Theo dự đoán tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), 3 con giáp này có số mệnh rực rỡ, công danh sự nghiệp thăng tiến, làm 1 hưởng 10, đánh đâu thắng đó, vạn sự tốt lành.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ ngày càng cải thiện. Bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân mình, tinh thần làm việc tốt có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo.

Đặc biệt, đi thì vận trình có nhiều dấu hiệu cải thiện. Khả năng chịu được khó khăn, vất vả lại chăm chỉ, cần cù của con giáp này khiến những người làm lãnh đạo cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), 3 con giáp may mắn vô cùng, vận số thăng hoa mỹ mãn, trúng số độc đắc dễ dàng, vạn sự như ý hanh thông - Ảnh 1
Theo tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ ngày càng cải thiện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con trâu thường nhân từ, tốt bụng, làm nhiều việc thiện. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp tuổi Sửu sẵn sàng giúp đỡ mà không nề hà chuyện gì. Làm nhiều việc tốt nên con giáp này cũng gặp nhiều điều may mắn.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7) có nói, vận trình của con giáp tuổi Sửu sẽ phất cao. Nhiều may mắn gõ cửa nhà con giáp này. Nếu làm công ăn lương, họ được cấp trên trọng dụng, tạo thêm cơ hội để thể hiện tài năng. Trong khi đó, con giáp tuổi Sửu làm kinh doanh cũng tìm được nhân viên giỏi, cộng sự tâm huyết.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), 3 con giáp may mắn vô cùng, vận số thăng hoa mỹ mãn, trúng số độc đắc dễ dàng, vạn sự như ý hanh thông - Ảnh 2
Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7) có nói, vận trình của con giáp tuổi Sửu sẽ phất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp nói rằng người tuổi Dậu thường có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc. Thực chất, con giáp này rất tốt bụng, sống chân thành, nhiệt tình trong công việc cũng như với những người thân quen xung quanh.

Mặc dù thời gian qua những người tuổi Dậu mang tài vận tổng thể có biến động lớn, nhưng trong 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), bản mệnh sẽ mở ra thời kỳ thịnh vượng nhất một lần nữa. Trong giai đoạn này, dự kiến tài sản của gia đình sẽ vượt quá ngoài tưởng tượng.

Tử vi 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), 3 con giáp may mắn vô cùng, vận số thăng hoa mỹ mãn, trúng số độc đắc dễ dàng, vạn sự như ý hanh thông - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần (11/7 - 13/7), bản mệnh sẽ mở ra thời kỳ thịnh vượng nhất - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, THẦN TÀI TỚI NHÀ, 3 con giáp này tiền bạc phất lên, tài lộc hưng thuận, công danh hòa hảo, vạn sự cát tường

Sau hôm nay, THẦN TÀI TỚI NHÀ, 3 con giáp này tiền bạc phất lên, tài lộc hưng thuận, công danh hòa hảo, vạn sự cát tường

Theo tử vi 12 con giáp, sau hôm nay, 3 con giáp này sẽ có lộc trời ban, làm gì cũng suôn sẻ, ăn nên làm ra, tiền của đề huề, vạn sự như ý, vận trình thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tuần mới tử vi ngày mới tử vi 3 ngày đầu tuần tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi ngày 11/7/202 tử vi ngày 22/7 tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng