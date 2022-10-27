Tử vi 3 ngày cuối tuần này (28, 29, 30/10), 3 con giáp liên tục gặp may mắn, vạn sự hanh thông, tiền đổ ào ào vào cửa, xây nhà lầu, mua xe hơi trong nháy mắt

Tử vi 3 ngày cuối tuần này (28, 29, 30/10), có 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, bội thu tài lộc.
- Đúng 9 giờ sáng mai (28/10), 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chật ví, ăn sung mặc sướng từ nay đến già
- Bắt đầu từ ngày mai (28/10/2022), 3 con giáp này có tiền vào nhiều chật túi, làm gì cũng may mắn, khai thông vận mệnh, phất lên như 'diều gặp gió'
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu đôn hậu, thành thực, khiêm tốn, tiết kiệm, làm việc cũng suy nghĩ cẩn thận, thấu đáo. Trong công việc, con giáp này luôn phấn đấu đi lên, không ngừng thu về những thành quả và đột phá mới.
Thời gian từ ngày 28/10 đến ngày 30/10, cho dù là cuộc sống hay công việc, vận thế của người tuổi Sửu khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là về tài vận. Với sự tỉ mỉ, việc đầu tư sẽ mang lại nhiều lợi nhuận đáng mong đợi, thu về không ít tiền bạc cho con giáp này.
Tuổi Mão
Đối với Mão, 3 ngày cuối tuần này (28, 29, 30/10), vận khí hanh thông, làm chuyện lớn nhỏ gì cũng dễ thành. Vì vậy mà Mão có nhiều may mắn kéo đến. Đường tài lộc của con giáp này sẽ lên cao không ngừng. Thời điểm này nếu Mão cố gắng hết mình thì sẽ dành được thành tích cao nhất.
Nếu biết tận dụng thời cơ thì sự nghiệp sẽ thăng tiến vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần bạn làm việc thật nhiều, vận dụng hết khả năng của mình vốn có thì sẽ đạt được kết quả mỹ mãn nhất. Đặc biệt, con giáp tuổi Mão sẽ có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Lợi nhuận thu về nhiều gấp bội so với trước. Mão nên chủ động tận dụng khoảng thời gian may mắn này để mở rộng kinh doanh, đảm nhiệm thêm công việc,… Dù làm trong lĩnh vực nào bạn cũng sẽ có quý nhân phù trợ.
Tuổi Tý
Trời sinh Tý là con giáp có gan làm giàu, biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân để vươn lên trong sự nghiệp. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Tý vẫn tự làm đại gia, có của ăn của để ngay từ thuở độc thân.
3 ngày tới (28 - 30/10), nhờ sự phù hộ của Thần Tài mà chính tài con giáp này đều hanh thông. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Tý làm bất cứ công việc gì cũng kiếm được lợi nhuận không nhỏ, làm dày thêm các khoản tích lũy của bản thân. Tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu sẽ liên tiếp gõ cửa nhà Tý. Mua nhà lầu, sắm xe sang, những chuyến du lịch đắt đỏ chỉ là chuyện nhỏ với Tý.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.