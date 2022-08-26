Tử vi 3 ngày cuối tuần chỉ điểm (26/8-28/8): có 3 con giáp tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc, hưởng hết tài lộc trong thiên hạ, tiền của dư dả, sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 00:07

Tử vi 3 ngày cuối tuần cho biết, 3 tuổi sau chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, cuộc sống ngày càng thăng hoa

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão vốn sống tình cảm và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Mặc dù, trong cuộc sống này người tuổi Mão không tham vọng, nhưng họ vẫn luôn cố gắng hết mình với mong muốn xây dựng mọi thứ ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng là người có bản lĩnh, cuộc sống khó khăn cách mấy họ cũng vượt qua một cách ngoạn mục.

Tử vi 3 ngày cuối tuần cho biết, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, có người còn tìm được lối đi riêng, thành công rực rỡ lúc nào không hay, ngoài ra tài vận của tuổi Mão trong tháng này cũng có khởi sắc đáng kể, việc mua nhà mua xe cũng không quá khó khăn. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần chỉ điểm (26/8-28/8): có 3 con giáp tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc, hưởng hết tài lộc trong thiên hạ, tiền của dư dả, sống trong nhung lụa - Ảnh 1
Tuổi Mão cũng là người có bản lĩnh, cuộc sống khó khăn cách mấy họ cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 3 ngày cuối tuần vận trình rực rỡ. Con giáp được thần may mắn ưu ái nên sở hữu vô số cơ hội tốt trong công việc. Chính vì vậy, thời gian này, thu nhập tăng lên nhanh chóng. Đây chính là khoảng thời gian mà tuổi Dậu sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền vì gặp được người chung chí hướng, sát cánh cùng nhau xây dựng sự nghiệp vững mạnh.

Sức khỏe của con giáp ngày càng có nhiều chuyển biến rõ rệt. Bạn không còn mắc những căn bệnh vật khi giao mùa, sắc vóc cũng hồng hào hơn hẳn. Bản mệnh hãy duy trì lối sống khoa học để cơ thể ngày càng khỏe mạnh.

Tử vi 3 ngày cuối tuần chỉ điểm (26/8-28/8): có 3 con giáp tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc, hưởng hết tài lộc trong thiên hạ, tiền của dư dả, sống trong nhung lụa - Ảnh 2
Đây chính là khoảng thời gian mà tuổi Dậu sẽ có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền vì gặp được người chung chí hướng, sát cánh cùng nhau xây dựng sự nghiệp vững mạnh. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 3 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc. Mọi công việc mà con giáp tham gia vào đều mang đến kết quả khả quan. Nếu đang có kế hoạch làm ăn mới, bản mệnh đừng do dự mà hãy tiến hành ngay bởi thời vận của bạn đang lên, Tuất là gì cũng thuận lợi.

Sức khỏe của bạn đang tiến triển tốt. Bản mệnh không còn bị quấy rầy bởi các căn bệnh vặt, cơ thể nhanh nhẹn hơn trước khá nhiều. Hãy chăm chỉ luyện tập và hạn chế đồ uống có cồn bạn nhé.

Tử vi 3 ngày cuối tuần chỉ điểm (26/8-28/8): có 3 con giáp tay trái chạm vàng, tai phải vét bạc, hưởng hết tài lộc trong thiên hạ, tiền của dư dả, sống trong nhung lụa - Ảnh 3
Nếu đang có kế hoạch làm ăn mới, bản mệnh đừng do dự mà hãy tiến hành ngay bởi thời vận của bạn đang lên, Tuất là gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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