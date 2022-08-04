Tử vi 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7/8/2022) những con giáp sau chuẩn bị sắm máy đếm tiền trong nhà, tiền của dư dả vượng phát, tài lộc đổ về như suối, tâm nguyện hoàn thành mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 13:25

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 ngày cuối tuần này, 3 con giáp may mắn dưới đây có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Ngọ trời sinh nhân hậu, độ lượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, Ngọ mang tính cách cương nghị, sống chân thành nên được nhiều người tin tưởng.

Sau những thăng trầm những ngày qua thì 3 ngày cuối tuần này, con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền ùa vào nhà, càng về cuối tuần càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Ngọ đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

con giáp may mắn
Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Ngọ đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 3 ngày tới những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời. Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

con giáp may mắn
Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính tình trầm lắng, thực tế và cần cù, chịu khó. Đối với bất kỳ việc gì trong đời, con giáp đều phải nắm chắc đằng cán mới triển khai. Chính thói quen tỉ mỉ và cẩn thận này cộng với sự nỗ lực không ngừng đã giúp cho người tuổi Sửu bứt phá trong ngày 5,6,7/8 này, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại, tiến tới cuộc sống phát đạt.

Trong công việc, họ là người độc lập, luôn lên kế hoạch rõ ràng, cẩn trọng lời nói lẫn hành động. Trong 3 ngày tới, tài vận của người tuổi Sửu rất tốt, có thể làm 1 được 10 nếu biết nắm lấy cơ hội. Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng được Thần Tài bảo trợ nên tiền về như lũ, đầu tư.

con giáp may mắn
Sửu bứt phá trong ngày 5,6,7/8 này, ngày càng có nhiều cơ hội để vượt qua trở ngại, tiến tới cuộc sống phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho biết, ngày mai (5/9), 3 con giáp này hưởng nhiều phước lành trời ban, tài vận còn hanh thông dồi dào, gặp được quý nhân giúp cuộc sống hạnh phúc.

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