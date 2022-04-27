Tử vi 3 ngày cuối tuần (29/4 - 1/5) - nhờ được Trời Phật thương yêu, top con giáp 'TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU', ngồi chơi vẫn hốt bạc “phà phà”, "nằm ngửa mà ăn" tới tận cuối năm

Tuổi Mùi may mắn sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài trong 3 ngày cuối tuần tới. Do đó, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Đường tài lộc của bạn vô cùng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Đây là khoảng thời gian may mắn với bản mệnh khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Thìn dễ trở thành con giáp phát tài bất ngờ năm 2022 bởi bạn vốn có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, sẵn sàng bắt tay vào những công việc mới mẻ, ngay cả khi mọi người đều có ý chối từ. Nhờ thế, bạn có thể phát hiện ra được những cơ hội quý báu mà nhiều người vô tình bỏ qua.





Cát tinh phù trợ giúp bạn có thể phát tài nhanh chóng chỉ bằng các công việc tay trái. Con giáp này có cơ hội làm quen với nhiều khách hàng, đối tác triển vọng, giúp đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn cả những công việc chính.

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Thậm chí một số người nghĩ đến việc biến công việc tay trái thành công việc chính của mình để túi tiền dư dả và có triển vọng phát triển hơn.



Riêng về các công việc chính, dù quá trình công tác, làm ăn vướng phải không ít cản trở, song chỉ cần cố gắng khắc phục thì bạn sẽ nhận thấy rằng tổng thu nhập năm nay của mình khá hơn nhiều so với năm ngoái.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị thông minh, khôn khéo, có cái nhìn độc đáo trên nhiều phương diện của cuộc sống. Đồng thời, bạn cũng luôn cẩn thận, cân nhắc mọi mặt vấn đề kĩ càng nên ít khi rơi vào bẫy của kẻ xấu giăng sẵn.



Trong năm 2022 này, bản mệnh có cơ hội để trở thành con giáp phát tài bất ngờ. Đó có thể là số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư nhỏ lẻ từ trước đó của bạn.



Có thể khi bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đầu tư ấy, bạn chỉ có ý định thăm dò thị trường, thử sức bản thân thôi, nhưng kết quả lại đem đến cho bạn một khoản lãi lời không ngờ.



Khi nhận được khoản tiền này, bạn có thể xem xét đầu tư lớn hơn, tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Với người làm buôn bán, bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch ngay vào đầu năm, khi mà cát tinh đều vây quanh giúp sức.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.