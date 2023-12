Tử vi 3 ngày cuối tuần (24/6 - 26/6), tài lộc hưng vượng, hỷ khí dồi dào, 3 con giáp có số đại gia, tiền tài dư dả, sự nghiệp lên hương, tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý

Người tuổi Tỵ trong 3 ngày cuối tuần vận trình hanh thông, muốn gì được nấy. Thời gian này, con giáp may mắn này khá là bận rộn với những công việc và dự án đã vạch ra. Con giáp là người cầu toàn nên luôn muốn mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Bạn cố gắng hoàn thành trách nhiệm và tránh làm ảnh hưởng tới người khác. Tuy có vất vả nhưng mọi phấn đấu sẽ được đền đáp, con giáp sẽ gặt hái được những gì mà mình xứng đáng sở hữu.

Người tuổi Tỵ trong 3 ngày cuối tuần vận trình hanh thông, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 3 ngày cuối tuần liên tiếp may mắn, sự nghiệp hanh thông. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng dựa vào những nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Thậm chí, một số người còn phất lên nhờ vào trò may rủi. Thời điểm hoàng kim đã đến, con giáp may mắn nên tỉnh táo đưa ra những quyết định cho tương lai, biết nắm bắt thời cơ để trở trở nên giàu có, chi tiêu dư dả.

Trong tình cảm, con giáp may mắn này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bản mệnh nên tâm sự và thảo luận cùng đối phương, hai người cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.