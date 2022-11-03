Tử vi 3 ngày cuối tuần (04/11 - 06/11), Thần Tài "cưng như trứng", Ngọc Hoàng "hứng như hoa", 3 con giáp "thay da đổi thịt" nhờ trúng số giải to, tiền của dư dả, đủng đỉnh nằm chơi xơi nước

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 19:31

Đúng vào 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp vượng tài vượng lộc, thong dong đón nhận vô vàn vinh hoa phú quý.

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi có ý chí kiên định và tinh thần làm việc hăng say, không sợ khó khăn vất vả. Đây cũng là lý do giúp họ ngày một tiến xa hơn trong công việc, giúp họ gia tăng thu nhập cho bản thân. Theo tử vi học, người tuổi Hợi rất vượng vận quý nhân, đặc biệt là dễ được người nam giúp đỡ, hộ mệnh. Nhờ được cất nhắc và hỗ trợ kịp thời, họ sẽ dễ được thăng chức, tăng lương nên tài vận dồi dào, hầu bao rủng rỉnh.

Không chỉ có vậy, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Hợi cũng rất tốt. Cho dù người tuổi Hợi có chút cố chấp và cứng nhắc song họ vẫn có cơ hội gặp được những đối tác xuất chúng. Bạn bè hoặc các đối tác lâu năm sẽ không rủ mà tới, trao cho họ nhiều cơ hội làm ăn, giúp thu nhập tăng lên trông thấy vào 3 ngày này.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (04/11 - 06/11), Thần Tài 'cưng như trứng', Ngọc Hoàng 'hứng như hoa', 3 con giáp 'thay da đổi thịt' nhờ trúng số giải to, tiền của dư dả, đủng đỉnh nằm chơi xơi nước - Ảnh 1
Theo tử vi học, người tuổi Hợi rất vượng vận quý nhân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

3 ngày tới là một trong những ngày quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Mão, bởi họ đứng trước những cơ hội "có một không hai" để xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực. Đây hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi bất ngờ, người tuổi Mão sẽ càng vượng vận. Họ sẽ có thêm những người bạn mới và từ đây sẽ xuất hiện những thời điểm "đột phá".

Tử vi học có nói, người tuổi Mão có nhiều sao tốt chiếu mệnh, nhờ đó họ rất may mắn, công việc và sự nghiệp có những thăng tiến rõ nét. Có thể nói, tuổi Mão là một trong số những con giáp có đường tài lộc rộng mở nhất.

Tuy nhiên, những người tuổi Mão cũng rằng nên thận trọng trước lời ăn tiếng nói kẻo gặp chuyện thị phi từ những kẻ tiểu nhân.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (04/11 - 06/11), Thần Tài 'cưng như trứng', Ngọc Hoàng 'hứng như hoa', 3 con giáp 'thay da đổi thịt' nhờ trúng số giải to, tiền của dư dả, đủng đỉnh nằm chơi xơi nước - Ảnh 2
Đây hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi bất ngờ, người tuổi Mão sẽ càng vượng vận. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất sống lạc quan, yêu đời, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để bảo vệ cuộc sống của mình, cũng như sẵn sàng đối mặt với khó khăn để tìm cơ hội tốt xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy.

Người tuổi Tuất thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận nhưng do vận may chưa mỉm cười nên họ không thể viên mãn. Nhờ có ý chí phấn đấu, luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực nên tuổi Tuất có thể vượt qua thử thách chông gai.

Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là mất mát hy sinh nhưng hãy tin rằng, không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, vì vậy 3 ngày tới đây, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có chuyển biến bất ngờ.

Cụ thể từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tuổi Tuất còn có cơ hội làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, hoàn thành ước mơ bao lâu nay mà mình ấp ủ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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