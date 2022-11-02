Tử vi (3-6/11), 3 con giáp có tài lộc bất ngờ, không lên chức cũng tăng lương, thưởng 'nóng' hậu hĩnh, bỗng chốc phát tài

So với thời điểm những tháng trước đó, tuổi Sửu lao đao gặp nhiều khó khăn đặc biệt về công việc gặp tiểu nhân hãm hại không ngóc đầu nổi, từ đó mà bản thân nợ nần không ít.

Chúc mừng tuổi Sửu lọt top 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 3 - 6/11, đây là giai đoạn tuổi Sửu đón nhận nhiều tin vui tài lộc nhất do được sao Thiên Tinh chiếu mệnh, con giáp này trở nên sáng suốt hơn ở mọi phương diện.

Người tuổi Thìn thường khá kiệm lời nhưng không thể phủ nhận năng lực mạnh mẽ của họ. Vào những thời điểm quan trọng, Thìn sẽ quyết đoán và thể hiện rõ khả năng của mình.

Đây cũng là thời điểm tốt đẹp để các cặp đôi tiến tới hôn nhân, vào thời điểm gần cuối năm sao Thủy Diệu càng phát triển mạnh mẽ, tạo ra những ngọt ngào trong tình yêu nên kết hôn vào thời điểm này sẽ hạnh phúc trăm năm.

Tử vi cho thấy từ ngày 3 - 6/11 sẽ có bước ngoặt lớn trong vận trình của người tuổi Thìn. Cho dù làm việc trong lĩnh vực nào Thìn cũng dễ đạt được mục tiêu của mình, mở ra nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Không những vậy, tài lộc của Thìn cũng rất viên mãn khi được nhiều quý nhân giúp đỡ.

Hãy nắm bắt và tận dụng cơ hội đến với mình, Thìn nhất định sẽ ngày càng tiến xa hơn nữa.

Tử vi cho thấy từ ngày 3 - 6/11 sẽ có bước ngoặt lớn trong vận trình của người tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Bắt đầu từ ngày 3 - 6/11 tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Bắt đầu từ ngày 3 - 6/11 tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

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