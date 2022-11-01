Đúng cuối tuần này, 3 con giáp 'trúng đậm', phúc lộc tràn trề, cuộc sống hưởng đủ vinh hoa, phú quý vô cùng viên mãn

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 23:39

Cuối tuần này, ai sẽ là con giáp có vận may phát tài, tiền bạc trong nhà tiêu hoài không hết.

Tuổi Ngọ

Cuối tuần này, với tuổi Ngọ vận trình mở ra nhiều điểm sáng đáng ngưỡng mộ nhất là về phương diện tài lộc, con giáp này đón nhận may mắn về tiền bạc, kinh doanh buôn bán có lời lãi. 

Với những người làm công ăn lương có công việc nhàn nhã, không chịu áp lực nhiều nhưng vẫn thu về được khoản tiền như mong muốn. Cũng nhờ vào thái độ làm việc nghiêm túc nên nhận được cơn mưa lời ca tụng, khen ngợi đến từ cấp trên và đồng nghiệp. Các kế hoạch được lên từ trước đó cũng diễn ra thuận lợi, đúng quy trình. Con đường bạn chọn lựa và đang đi rất đúng, cố gắng hết sức mình nhất định bạn sẽ còn vươn cao hơn thế. 

Phương diện tình cảm tốt đẹp, hai bạn có khoảng thời gian cuối tuần êm đềm, hạnh phúc. Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài cách xa nên hãy dành trọn vẹn ngày này cho nhau nhé!

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Cuối tuần này, với tuổi Ngọ vận trình mở ra nhiều điểm sáng đáng ngưỡng mộ nhất là về phương diện tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách ôn hòa, có khiếu hài hước nên họ luôn để lại ấn tượng tốt cho người khác. Cuộc sống của người tuổi Thân sẽ có những chuyển biến tích cực vào cuối tuần này. Họ sẽ ngày càng đạt được chỉ số cao về hạnh phúc. Tuy thời gian trước có lúc trầm nhưng đến cuối tuần là lúc “thắng lớn”.

Thời gian này, người tuổi Thân thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định. Cuối tuần là lúc Thân thu hồi hết số vốn đã thua lỗ trước đó.

Không chỉ vậy, gia đình Thân cũng nhận được mối làm ăn lớn, không khó để tạo ra lợi nhuận. Nếu như nỗ lực, tập trung phấn đấu thì cuộc sống của Thân sẽ ngày càng tốt hơn.

Đúng cuối tuần này, 3 con giáp 'trúng đậm', phúc lộc tràn trề, cuộc sống hưởng đủ vinh hoa, phú quý vô cùng viên mãn - Ảnh 2
 Cuối tuần là lúc Thân thu hồi hết số vốn đã thua lỗ trước đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đang có vận trình cực kì hưng vượng trong khoảng thời gian này, đặc biệt là tài lộc cực kì hanh thông. Xem tử vi cuối tuần, bản mệnh có thể phát huy hết năng lực của mình để thu tiền về đầy túi.

Trong số con giáp phát tài này, không thể không kể tên người tuổi Mão. Chẳng những có những ý tưởng sáng tạo và độc đáo, con giáp này còn dám nghĩ dám làm, dù đôi lúc điều đó có phần hơi mạo hiểm nhưng cuối cùng thực tế đã chứng minh rằng bản mệnh đang đi đúng hướng.

Tài chính dồi dào nên bản mệnh không cần phải cân nhắc quá nhiều trong chuyện chi tiêu, thậm chí thời điểm này tuổi Mão còn có thể thực hiện được nhiều dự định lớn ấp ủ từ lâu nhưng chưa đủ vốn. Có điều, bản mệnh lưu ý điềm báo bị lừa gạt, tốt nhất nên hạn chế đi vay hoặc cho người khác vay tiền. 

Đúng cuối tuần này, 3 con giáp 'trúng đậm', phúc lộc tràn trề, cuộc sống hưởng đủ vinh hoa, phú quý vô cùng viên mãn - Ảnh 3
Tử vi cuối tuần, tuổi Mão có thể phát huy hết năng lực của mình để thu tiền về đầy túi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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