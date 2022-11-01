Trúng số độc đắc giàu to đúng 16h ngày 2/11, Thần Tài chỉ đích danh, 3 con giáp tình tiền chói lọi, thu về một khoản đậm, nhàn nhã ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 23:54

Hãy cùng xem bạn có là 1 trong 3 con giáp trúng số độc đắc vào đúng 16h ngày 2/11/2022.

Tuổi Dậu

Đúng 16h, Dậu là một trong 3 con giáp gặp may mắn trong ngày 2/11, nhờ có quý nhân phù trợ nên đi đâu, làm gì cũng có người giúp đỡ. Bạn là người linh hoạt nên có thể biến khó khăn thành cơ hội khiến cấp trên vô cùng hài lòng.

Bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin và sự tự tin của bản thân cho những kế hoạch sáng tạo sắp tới, thời điểm này việc buôn bán của những người làm kinh doanh rất vượng. 

Phương diện tình cảm thuận buồm xuôi gió, những người độc thân đón nhận tín hiệu tích cực đến từ người bản thân đã "thầm thương trộm nhớ" từ lâu. 

Trúng số độc đắc giàu to đúng 16h ngày 2/11, Thần Tài chỉ đích danh, 3 con giáp tình tiền chói lọi, thu về một khoản đậm, nhàn nhã ăn sung mặc sướng - Ảnh 1
Đúng 16h, Dậu là một trong 3 con giáp gặp may mắn trong ngày 2/11 nhờ có quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khá thông minh và có bản lĩnh. Ngọ được mọi người công nhận và ủng hộ, có nhiều lựa chọn tốt hơn trên con đường kiếm tiền. Bản mệnh sống lý trí, đủ thông minh nên muốn kiếm tiền là sẽ có tiền. Ngọ không bao giờ gặp khó khăn trong việc phấn đấu, đạt được cuộc sống sung túc, thịnh vượng.

Đúng 16h ngày 2/11, vận trình của Ngọ tốt hơn lúc trước, vận khí được cải thiện, có cơ hội phát triển bất ngờ, công việc làm ăn của gia đình cũng phát đạt hơn.

Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Ngọ có thể tạo ra một bước nhảy vọt và đạt được một sự khác biệt nếu nỗ lực hết sức. Mặc dù Ngọ có đôi lúc bất cẩn nhưng bản mệnh vẫn có thể kiên trì đến cùng nên sẽ không để lại bất kỳ điều gì hối tiếc trong năm nay.

Trúng số độc đắc giàu to đúng 16h ngày 2/11, Thần Tài chỉ đích danh, 3 con giáp tình tiền chói lọi, thu về một khoản đậm, nhàn nhã ăn sung mặc sướng - Ảnh 2
Đúng 16h ngày 2/11, vận trình của Ngọ tốt hơn lúc trước, vận khí được cải thiện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy người tuổi Mùi rủng rỉnh chi tiêu nhờ tiền bạc luôn dồi dào, hết rồi lại có. Con giáp này gặp nhiều may mắn trong tài chính, dường như động tay vào thứ gì là thứ đó sinh tiền sinh bạc. Đúng 16h ngày 2/11, nguồn thu chính của tuổi Mùi đến từ cả công việc chính và nghề tay trái, song nghề tay trái mang về nguồn thu lớn hơn hẳn, bản mệnh cũng dễ có được tài lộc bất ngờ.

Người làm kinh doanh thì khỏi phải bàn bởi tử vi đã định sẵn tuổi Mùi làm đâu trúng đấy, buôn may bán đắt, hàng hóa ra vào tấp nập, người mua lúc nào cũng túc trực đợi có hàng là lấy luôn.

Song tiền bạc dồi dào cũng có thể biến con giáp này trở thành đích ngắm của những kẻ xấu bụng. Bản mệnh cần biết cách nhìn người để không đặt lòng tin sai chỗ, cuối cùng bị lừa gạt mà tiền mất tật mang.

Trúng số độc đắc giàu to đúng 16h ngày 2/11, Thần Tài chỉ đích danh, 3 con giáp tình tiền chói lọi, thu về một khoản đậm, nhàn nhã ăn sung mặc sướng - Ảnh 3
Đúng 16h ngày 2/11, nguồn thu chính của tuổi Mùi đến từ cả công việc chính và nghề tay trái. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng cuối tuần này, 3 con giáp 'trúng đậm', phúc lộc tràn trề, cuộc sống hưởng đủ vinh hoa, phú quý vô cùng viên mãn

Đúng cuối tuần này, 3 con giáp 'trúng đậm', phúc lộc tràn trề, cuộc sống hưởng đủ vinh hoa, phú quý vô cùng viên mãn

Cuối tuần này, ai sẽ là con giáp có vận may phát tài, tiền bạc trong nhà tiêu hoài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 2/11/2022 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 4 giờ 10 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn