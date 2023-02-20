Tử vi 22h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 16:32

Trong thời điểm này, top 3 con giáp dưới đây dự đoán có vận mệnh cực kỳ tốt đẹp, tài lộc đi lên mạnh mẽ.

 

Tuổi Sửu

Trong thời điểm này, vận may sự nghiệp của những người tuổi Sửu đặc biệt thịnh vượng, chỉ cần thời gian tới, tuổi Sửu tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực như họ đã từng, giữ vững lập trường khi đối mặt với khó khăn, trắc trở là có thể khiến sự nghiệp ngày càng thăng tiến.

Tử vi 22h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ giai đoạn này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, người làm việc văn phòng sẽ được cấp trên trọng dụng, có thể được xem xét tăng lương thăng chức, còn đối với người kinh doanh làm ăn, thì những dự án và kế hoạch sắp tới được vận hành trơn tru, có khả năng đổi đời.

Tuổi Thân

Thân thường rất nhanh nhẹn, tháo vát, do đó con giáp này luôn được tin tưởng và giao cho những trọng trách lớn. Đây chính là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Thân có thể khẳng định bản thân và xây dựng tiền đồ vững chãi của mình.

Tử vi 22h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, người tuổi Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc rủng rỉnh. Thân nhận được nhiều lộc trời, với những bước tiến vững chắc trong chuyện sự nghiệp và chuyện tình cảm. Thời gian này, Thân tiếp tục được thần tài ưu ái, trợ giúp hết sức trên con đường kiếm ăn, làm giàu, với những cơ hội tốt đẹp mà không phải ai muốn cũng có được.

Riêng trên phương diện tình duyên, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, tình cảm phát triển nhanh chóng. Một số cặp vợ chồng còn đón tin vui về chuyện con cái, điều đó càng khiến ngày cuối tuần thêm ý nghĩa và hạnh phúc

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh khá may mắn, trong thời điểm này tài lộc hanh thông, thăng quan tiến chức, đại phú đại quý, đặc biệt tài năng lãnh đạo vững vàng, miễn là họ bắt đầu kinh doanh, họ luôn có thể chứng minh bằng năng lực của bản thân rằng họ sẽ là những nhà lãnh đạo xuất sắc, dẫn dắt nhân viên của họ đến vinh quang, đến đỉnh cao của cuộc sống và để sống một cuộc sống giàu có!

Tử vi 22h tối Thứ 3 ngày 21/2: 3 con giáp có vận khí hanh thông, may mắn đủ đường, tình tiền viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí bạn còn có quý nhân vượng nên sẽ nhanh chóng tìm ra hướng đi riêng cho mình. Trong thời điểm này dường như bạn sẽ có nhiều sự dịch chuyển, tuy nhiên điều này lại càng giúp con giáp dễ gặt hái thành công. Tài vận càng về cuối tuần càng có nhiều khởi sắc đáng kể, bạn có cơ hội gặp được nhiều đối tác làm ăn giúp vận trình phất lên nhanh chóng, đừng chần chừ do dự quá lâu.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

3 con giáp cực nhạy bén trong kinh doanh, lanh lợi hơn người vào đúng 21h tối Thứ 3 ngày 21/2: Từ này giàu có sung túc nhờ biết nắm bắt cơ hội, hậu vận viên mãn

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Khả năng kinh doanh của những con giáp này khiến người khác phải nể phục, bản thân họ đã là người rất bản lĩnh cộng với sự nhạy bén và một phần may mắn. Họ chắc chắn là những người có đầu óc và kiếm được nhiều tiền nhất.

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