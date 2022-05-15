Tử vi 200 ngày tới: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tình duyên đỏ thắm, "ngủ trên đống tiền" là có thật vì quá nhiều tài lộc

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 10:34

Sách tử vi cho biết trong vòng 200 ngày tới có những con giáp này sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, ai còn độc thân sẽ tìm thấy một nửa.

Tuổi Mão

Tử vi 200 ngày tới: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tình duyên đỏ thắm, 'ngủ trên đống tiền' là có thật vì quá nhiều tài lộc - Ảnh 1
Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. - Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con mèo vốn rất hiền lành, nhân hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. Trong cuộc sống, những người tuổi này không quá tham vọng, họ chỉ hy vọng có được một cuộc sống bình yên, đủ đầy về mặt tinh thần, còn vật chất chỉ cần đủ là được.

So với những con giáp khác, họ được trời ban nhiều phước lành, gặp chuyện rủi hóa lành, nếu khó khăn thì cũng vượt qua được nhờ có quý nhân chiếu cố.  

Vì tính cách quá tình cảm, chu đáo nên xung quanh ai cũng yêu thương. Tuổi Mão vốn được sống một cuộc đời không lo sầu muộn, mọi thăng trầm trong cuộc đời đều vượt qua dễ dàng vì sự tử tế, sau tất cả mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Hợi

Tử vi 200 ngày tới: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tình duyên đỏ thắm, 'ngủ trên đống tiền' là có thật vì quá nhiều tài lộc - Ảnh 2
Những người cầm tinh con heo vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành. - Ảnh minh họa: Internet

Những người cầm tinh con heo vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành.

Trong cuộc sống bình thường, tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Ngay cả không đạt được điều như mong muốn họ cũng không bao giờ tức giận mà chỉ nghĩ rằng mình chưa có số hưởng. 

Nhờ tính lành, không sân si mà tuổi Hợi được trời ban nhiều phúc đức, trong 200 ngày tới cuộc sống như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa.

Tuổi Thìn

Tử vi 200 ngày tới: 3 con giáp tài lộc chạm nóc, tình duyên đỏ thắm, 'ngủ trên đống tiền' là có thật vì quá nhiều tài lộc - Ảnh 3
Trong 200 ngày tới, người tuổi Thìn tìm được môi trường mới phù hợp với mình. - Ảnh minh họa: Internet

Trong 200 ngày tới, người tuổi Thìn tìm được môi trường mới phù hợp với mình. Thời gian đầu có thể khó khăn nhưng với sự linh hoạt và chủ động, con giáp may mắn này sẽ vượt qua dễ dàng.

Nhờ có công việc tốt nên tài chính của người tuổi Thìn có phần ổn định. Giai đoạn này Thìn chưa thể giàu lên nhưng cũng không thiếu thốn thứ gì. Điều Thìn cần làm lúc này là tập trung cố gắng hơn nữa. Có như vậy thì những điều tốt đẹp hơn sẽ đến trong tương lai gần. Trong thời gian tới, những người tuổi Thìn còn độc thân sẽ tìm thấy một nửa đích thực của mình, thoát kiếp cô độc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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