Tử vi 2 tuần tới lộc đồn dập về: 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tài vận thăng hoa, tình - tiền vượng sắc, kinh doanh đại phát, giàu sang có thừa

Theo tử vi phương Đông, trong 2 tuần tới tuổi Dần đón nhận được nhiều phú quý đứng đầu 12 con giáp. Ngày này do được Cát Tinh chiếu mệnh đem đến cơ hội thăng quan tiến chức, nếu chớp được thời cơ bạn hoàn toàn có thể gặt hái được nhiều thành tựu gấm hoa.

Công việc đạt được kết quả tốt, cơ thể lại tràn đầy năng lượng tạo điều kiện cho con giáp Dần vươn cao, bay xa trong thời gian sắp tới. Tình cảm cũng không kém phần hanh thông, trong ngày này mọi hiềm khích sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Đặc biệt những người đang trong giai đoạn khởi nghiệp tìm được hướng đi đúng đắn mang về doanh thu khủng cho công ty. Vốn là người chăm chỉ, sáng dạ, điều duy nhất Dần cần thay đổi đó chính là tư duy phù hợp với sự phát triển của thời đại.

Tuổi Mùi

Thực Thần hỗ trợ cho người tuổi Mùi xây dựng các mối quan hệ một cách khéo léo. Trong 2 tuần tới rất thuận lợi để bạn hợp tác làm ăn, cùng đầu tư dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ. Hãy tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi đến thế.

Ảnh minh họa: Internet

Hơn bao giờ hết, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mình đạt được. Nhân lúc này, bạn còn xây dựng lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai. Nhưng nhớ là kế hoạch phải bám sát thực tế, chớ nên mơ mộng viển vông kẻo bạn sẽ "ngã đau" đấy.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc khiến vận trình tình cảm của người tuổi này sa sút rõ rệt. Những mâu thuẫn căng thẳng nảy sinh từ ngay những chuyện nhỏ nhặt nhất, những chuyện mà bình thường các bạn sẽ giải quyết chúng rất nhẹ nhàng chứ hiếm khi để xảy ra tranh cãi như hiện tại.

Tuổi Thìn

Tử vi phương Đông cho thấy trong 2 tuần tới là thời điểm người tuổi Thìn không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm có nhiều biến chuyển với người làm công ăn lương.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời gian lý tưởng để tuổi Thìn phá vỡ mọi quy tắc, tìm ra cơ hội thăng tiến mới. Vì vậy bạn đừng bỏ lỡ cơ hội học tập, tham gia các trải nghiệm mới trong công việc. Tháng 12 sẽ là thời điểm tuổi Thìn được ghi nhận về các nỗ lực, đóng góp, vì vậy bạn cũng có cơ hội thăng tiến, đề bạt lên vị trí cao hơn.

Theo tử vi, trong 2 tuần tới bản mệnh càng có tham vọng lớn thì khả năng thành công càng cao. Nếu đang ấp ủ kế hoạch, tuổi Thìn cân nhắc thời điểm triển khai trong tháng 12 này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.