Tử vi 2 ngày liên tiếp (23/9 và 24/9), 3 con giáp thăng hạng tài lộc, giàu sang không kể xiết, thu nhập tăng vùn vụt

Tử vi hằng tháng của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Thân có cơ hội nhận được sự công nhận từ cấp trên nhờ vào khả năng làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Các dự án bản mệnh tham gia sẽ tiến triển tốt, nếu có ý định thay đổi công việc, đây là thời điểm khá thích hợp để bản mệnh thử sức với những thử thách mới.

Chuyện tình duyên của tuổi Thân trong tháng này khá ổn định. Các cặp đôi sẽ trải qua những khoảng thời gian ngọt ngào và hài hòa, còn người độc thân có thể sẽ gặp một số đối tượng thú vị. Tuy nhiên, bản mệnh cần cẩn thận trong việc chọn lựa đối tác, tránh bị lôi cuốn vào những mối quan hệ chưa rõ ràng.

Người tuổi Sửu siêng năng, kiên định và thực tế. Ngày này, những người sinh năm Sửu sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Có thể họ sẽ đạt được bước tiến vượt bậc, hoặc bất ngờ nhận được một khoản thu nhập đáng kể. Bên cạnh đó, vận may về đầu tư, tài chính cũng mỉm cười với tuổi Sửu, hứa hẹn mở ra cơ hội giúp họ tiến gần hơn đến ước mơ tự do tài chính.

Từ nay, tuổi Sửu được dự báo gặp nhiều hanh thông, tài vận vượng phát. Công việc tiến triển thuận lợi, những nỗ lực kiên trì bấy lâu bắt đầu thu về thành quả xứng đáng. Đây cũng là giai đoạn tuổi Sửu dễ gặp quý nhân, mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư sinh lời. Tài chính ngày một dư dả, có của ăn của để, chuẩn bị cho một cái Tết sung túc. Về tình cảm, người độc thân dễ tìm thấy nhân duyên, người có gia đình thì hòa thuận, êm ấm. Nhìn chung, càng về cuối năm, tuổi Sửu càng bội thu may mắn.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu đón một ngày vận đỏ vây quanh, mọi phương diện cuộc sống đều có tín hiệu tích cực. Bản mệnh dễ gặp may trong cả công việc lẫn tài chính, thậm chí những chuyện tưởng chừng “vô vọng” lại bất ngờ trở thành cơ hội.

Ngày này tử vi 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Dậu hãy mạnh dạn tiến hành những kế hoạch quan trọng, ký kết hợp đồng, thi cử, xin việc hay gặp gỡ đối tác. Dưới sự phù trợ của quý nhân, bạn có thể đạt được thành quả vượt kỳ vọng mà không cần phải quá vất vả.

Công việc: Công việc hôm nay diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Những việc bạn ấp ủ hoặc chuẩn bị lâu nay nay đã đến lúc thực hiện. Nếu bạn đang phỏng vấn xin việc, đề xuất tăng lương hoặc triển khai một dự án lớn, xác suất thành công rất cao. Những ai đang tìm kiếm bước ngoặt trong sự nghiệp cũng dễ gặp được người chỉ lối hoặc có cơ hội “bước lên một nấc mới”.

Tình cảm: Đường tình duyên của tuổi Dậu hôm nay đặc biệt vượng sắc. Người độc thân có thể nhận được lời tỏ tình bất ngờ hoặc gặp gỡ đối tượng phù hợp một cách tình cờ. Với người đã có đôi, mối quan hệ ngày càng gắn bó, tin tưởng và đầy cảm xúc. Đây là thời điểm lý tưởng để tính chuyện lâu dài như cưới hỏi hoặc ra mắt hai bên gia đình.

Tài lộc: Tài chính dồi dào, dễ có tiền “từ trên trời rơi xuống”. Có thể là khoản thưởng, lợi nhuận, quà tặng hoặc trúng thưởng bất ngờ. Người làm kinh doanh dễ được ký hợp đồng lớn hoặc khách hàng tiềm năng tìm đến tận nơi. Những lời đề nghị hợp tác hôm nay đều mang lại lợi ích rõ ràng, bạn nên chủ động nắm bắt.

Sức khỏe: Thể chất ổn định, tinh thần lạc quan. Tuy nhiên, do bận rộn với các sự kiện vui vẻ và công việc thuận lợi, bạn có thể hơi mệt mỏi vào cuối ngày. Hãy nhớ giữ lịch sinh hoạt điều độ và bổ sung năng lượng bằng thực phẩm lành mạnh.

