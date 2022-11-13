Tử vi 2 ngày đầu tuần (14, 15/11), 'thần linh bảo trợ, mở cửa kho vàng', 3 con giáp đón cục diện trăm lối thuận lợi, vạn điều bình an, sự nghiệp vượng phát, tài lộc ngút ngàn, vận trình hanh thông

Trong 2 ngày đầu tuần sắp tới các con giáp may mắn này sẽ hốt bạc đầy tay, thần may mắn phù hộ đầu xuôi đuôi lọt mọi điều.

Tuổi Thân Người tuổi Thân có tính cách hiền lành, chăm chỉ, kiên nhẫn. Họ không có nhiều tham vọng nhưng không ngừng cố gắng để thay đổi bản thân, thích nghi với môi trường, giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Thân luôn biết rằng thành công chỉ đến khi con người biết chăm chỉ và kiên trì. Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, họ luôn sống hết mình và có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Theo tử vi học cho biết, 2 ngày đầu tuần (14, 15/11), người tuổi Thân sẽ được Thần Tài chiếu cố nên sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, mọi kế hoạch được thực hiện trơn tru. Cơ hội làm giàu không thiếu, tuy nhiên nó đòi hỏi bản mệnh cần phải biết nắm bắt khi cơ hội tới tay mình, nếu làm được việc cuộc sống phất lên giàu sang phú quý chỉ là vấn đề thời gian.

Cơ hội làm giàu không thiếu, tuy nhiên nó đòi hỏi bản mệnh cần phải biết nắm bắt khi cơ hội tới tay mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Tử vi dự đoán, 2 ngày đầu tuần (14, 15/11), tuổi Hợi chính là con giáp phát tài phát lộc tới không ngờ. Thậm chí không chỉ phát tài, con giáp này còn có thể thăng quan tiến chức nữa cơ. Cứ ngỡ thời gian tới là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Hợi thì có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ. Đây chính là thời điểm tài lộc đại phát, nhất là với người tuổi Hợi làm kinh doanh buôn bán. Thời gian này, hàng hóa dễ bán chạy như tôm tươi, đơn hàng tới tấp bay về còn khách hàng thì tấp nập vào ra, đừng quá ngạc nhiên với số lợi nhuận mình thu được nhé.

Cứ ngỡ thời gian tới là thời điểm nghỉ ngơi nhưng tuổi Hợi thì có khi phải mở tiệc ăn mừng ấy chứ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Những người cầm tinh tuổi Mùi có phúc khí hơn người, chính vì thế họ làm gì cũng thành công. 2 ngày đầu tuần (14, 15/11), là thời điểm mà bạn gia tăng số tài khoản mình hiện có, làm ít hưởng nhiều. Với những người lao động trí óc, Mùi được cấp trên để mắt đến và ghi nhận tài năng, mọi thứ giao cho Mùi được bạn hoàn thành một cách tối ưu, hiệu quả, nhanh chóng, vì thế họ rất được lòng lãnh đạo. Thời điểm hoàng kim này, Mùi gặt hái được một số lượng tiền khổng lồ. Ngoài ra con đường tình duyên của bạn cũng nở rộ, xuôi chèo mát mái. Những ai lâu nay còn cô đơn lẻ bóng sẽ có cơ hội tìm được nửa kia như ý. Còn những ai đang trong mối quan hệ sẽ càng gắn kết bền vững hơn. Những ai lâu nay còn cô đơn lẻ bóng sẽ có cơ hội tìm được nửa kia như ý. Còn những ai đang trong mối quan hệ sẽ càng gắn kết bền vững hơn - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-2-ngay-dau-tuan-14-15-11-than-linh-bao-tro-mo-cua-kho-vang-3-con-giap-don-cuc-dien-tram-loi-thuan-loi-van-dieu-binh-an-su-nghiep-vuong-phat-tai-loc-ngut-ngan-van-trinh-hanh-thong-524203.html