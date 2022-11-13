Vào 9h ngày 14/11: Thần đồng tiên tri khẳng định 100%, 3 tuổi trong nhà có Thần Tài, ra ngoài Bồ Tát che chở, mọi sự gặp dữ hóa lành, sắm biệt thự mua xe trong nháy mắt

Người tuổi Thân thông minh, tài trí, biết đối nhân xử thế. Con giáp này có tính cách hòa đồng nên được nhiều người yêu quý và luôn có quý nhân phù trợ. Nhờ sự chăm chỉ của bản thân, họ ngày càng trau dồi được nhiều kỹ năng cũng như tạo dựng bản lĩnh vững vàng trước mọi hoàn cảnh.

Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Trong công việc, bản mệnh có quý nhân phù trợ nên vận thế ngày một lên hương - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tài ăn nói khéo léo, tuổi Thân có thể biến nguy thành an, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn một cách dễ dàng. Người tuổi Thân sống độc lập, tự chủ, không ỷ lại vào bất cứ ai. Họ có thể tự đối mặt với thử thách trong cuộc sống. Người này có tinh thần lạc quan, luôn sống vui vẻ.

Vào 9h ngày 14/11, tuổi Thân có cát tinh chiếu mệnh nên cuộc sống bình an, sức khỏe dồi dào. Trong công việc, bản mệnh có quý nhân phù trợ nên vận thế ngày một lên hương. Nhờ vậy, túi tiền của người tuổi Thân càng dồi dào, hứa hẹn có một cái một cuộc sống sung túc, no đủ.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào 9h ngày 14/11, trời sẽ cho Tỵ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong 2 ngày tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.