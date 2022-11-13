Sau đêm nay (13/11), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp may mắn vượng phát, thu vàng vén bạc về nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bật, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 08:45

Tử vi ngày mai dự báo rằng, tài lộc vận may sắp tới của 3 con giáp này sẽ vô cùng vượng phát, bất kể làm gì cũng được quý nhân che chở dẫn lối.

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, sau đêm nay (13/11), nhờ cát tinh chiếu sáng giúp mọi quyết định của tuổi Dần đều đúng hướng. Vì vậy, việc của con giáp chỉ là mạnh mẽ tiến về đích, vươn tới đỉnh cao thành công. Năng lực cùng ý chí quyết liệt giúp tuổi Dần cũng là một nhà lãnh đạo tài năng, luôn được mọi người kính nể.

Người tuổi Dần làm đâu thắng đấy, mang lại lợi nhuận và hình ảnh cho công ty nên con giáp liên tục được tin tưởng và đề bạt. Không có gì lạ khi tuổi Dần sinh ra để làm lãnh đạo, hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý.

Sau đêm nay (13/11), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp may mắn vượng phát, thu vàng vén bạc về nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bật, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Năng lực cùng ý chí quyết liệt giúp tuổi Dần cũng là một nhà lãnh đạo tài năng, luôn được mọi người kính nể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho biết, sau đêm nay (13/11), sự nghiệp của tuổi Mùi vô cùng may mắn, đây là thời điểm tốt để tuổi Mùi cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Mùi có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết.

Sau đêm nay (13/11), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp may mắn vượng phát, thu vàng vén bạc về nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bật, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong tử vi 12 con giáp thì người tuổi Mão là những người hiền lành, biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, sống tình nghĩa nên được mọi người hết mực yêu thương, quý mến.

Sau đêm nay (13/11), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp may mắn vượng phát, thu vàng vén bạc về nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bật, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Nếu nắm bắt được cơ hội, sự phát triển của sự nghiệp trong năm nay sẽ thăng hoa đến mức không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Sau đêm nay (13/11), tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng vọt, dự đoán sẽ trở thành triệu phú trong năm nay. Nếu nắm bắt được cơ hội, sự phát triển của sự nghiệp trong năm nay sẽ thăng hoa đến mức không ngờ. Trong 2 ngày này, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp cuộc sống thăng hoa mỹ mãn, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình.

Sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán của Mão trong ngày 30, 31/07 rất thuận lợi. Với người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ có cơ hội được tăng lương hoặc thăng tiến. Ngoài ra, nhờ Chính Ấn và Chính Quan hỗ trợ nên vận khí của Mão lên cao hơn so với thời gian trước. Tuy nhiên, trong hợp tác làm ăn Mão nên cẩn thận nhìn nhận xem ai là quý nhân, ai là kẻ tiểu nhân rình rập.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vận trình hanh thông diễn ra vào 9h ngày 14/11 dành cho 3 con giáp, cơ hội làm ăn liên tục, tài chính và lộc thu về ào ào.

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