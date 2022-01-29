Tử vi 2 ngày cuối tuần (29/1 - 30/1), ngập trong tiền tài, 3 con giáp một bước 'lên tiên', muốn gì được nấy, công danh lợi lộc thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29/01/2022 00:03

Trong 2 ngày cuối tuần (29/1 - 30/1), 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tài vận hanh thông. Bản mệnh chỉ cần biết tận dụng cơ hội sẽ nhanh chóng phất lên, sống đời sung sướng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 2 ngày cuối tuần nhận nhiều tài lộc, sự nghiệp thăng hoa. Dù là thời gian nghỉ ngơi nhưng con giáp vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội làm giàu. Các cuộc gặp gỡ, hội hợp với bạn bè có thể giúp bản mệnh tìm ra người cùng chí hướng, từ đó lên xây dựng ý tưởng cho những phi vụ làm ăn trong tương lai. Chỉ cần chăm chỉ. chịu khó thì thành công sẽ rất nhanh đến với bản mệnh.

Con giáp có nhiều khởi sắc trong chuyện tình cảm. Nguyệt lão mang đến nhân duyên tốt cho con giáp độc thân. Riêng đối với người đã có gia đình, tổ ấm bình yên, hạnh phúc là điều mà Dần luôn tự hào.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 2 ngày cuối tuần vận trình khởi sắc, phúc khí tràn trề. Con giáp chiếm được thế chủ động trong công việc, thuận lợi mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Chẳng cần lao tâm vất vả, Tỵ vẫn khiến tiền tại tự động chảy vào túi nhờ tài năng và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Con giáp trong thời gian này có cuộc sống dư dả, vô lo vô nghĩ.

Tình hình sức khỏe của Tỵ có nhiều chuyển biến tích cực. Bản mệnh đã không còn bị các căn bệnh cũ quấy rầy, cả thể chất lẫn tinh thần đều trở nên khỏe mạnh.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 2 ngày cuối tuần hỷ sự đầy nhà, tài lộc hưng thịnh. Hầu như mọi quyết định con giáp đưa ra đều mang đến kết quả bất ngờ, Mùi được đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên tin tưởng. Con giáp có nguồn thu nhập ổn định khi cả công việc chính lẫn phụ đều thành công mỹ mãn. Đây là dấu hiệu tích cực, mở ra thời kỳ phát triển hưng thịnh và giàu sang của Mùi, con giáp may mắn này hãy cố gắng nắm bắt.

Mùi cũng được dự đoán là sẽ có tiểu nhân ghen ghét phá hoại. Tuy kẻ này sẽ chẳng làm ảnh hưởng quá nhiều đến con giáp nhưng tốt nhất bạn vẫn nên cẩn thận thì hơn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/1/2022, tai họa ập tới, 3 con giáp tiếng xấu đồn xa, tài lộc đứt đoạn, tiểu nhân đeo bám tìm cách ám hại

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 29/1/2022, tai họa ập tới, 3 con giáp tiếng xấu đồn xa, tài lộc đứt đoạn, tiểu nhân đeo bám tìm cách ám hại

Tử vi hàng ngày cho thấy, vào đúng thứ Bảy ngày 29/1/2022, 3 con giáp xui xẻo bị kẻ gian ám hại, gặp nhiều thị phi. Vận trình lao dốc, bản mệnh phải đối mặt với những trắc trở khó lòng cứu vãn.

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