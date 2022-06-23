Tử vi 2 ngày cuối tuần (25/5 - 26/6): 3 tuổi được Thái Tuế 'mở gọng kìm' thoát khỏi vận đen, từ hung hóa cát, tài vận tăng vọt, mưu sự tất thành

Những cô Ngựa, chàng Ngựa thường tốt tính, đôn hậu và biết cảm thông, không tính toán thiệt hơn nên dễ có được cảm tình của mọi người ngay từ lần đầu tiếp xúc. Do đó, nếu gặp sự cố hoặc khó khăn trong công việc và chuyện tình cảm, bạn bè xung quanh sẽ chủ động “tư vấn“, làm chỗ dựa tinh thần cho người tuổi Ngọ. Bởi vậy, mọi vận xui của họ sẽ biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho điều tốt lành.

Nửa cuối năm 2022 chính là cơ hội để con giáp này chuyển vận cho mình, hiệu suất làm việc tăng cao đáng kể khiến cho cấp trên dần chú ý và công nhận năng lực của bản mệnh. Cánh cửa cơ hội đã mở ra, tuổi Ngọ muốn kiếm tiền thực sự dễ như trở bàn tay, có quá nhiều cơ hội mà bạn có thể hoàn toàn nắm giữ và xử lý 1 cách nhanh chóng.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2022 này, đã Cát Tinh Tham lang chiếu cung Phúc Đức, quãng thời gian tới thời cơ càng chuyển biến rõ rệt, mở ra nhiều cơ hội sáng sủa cho những người tuổi Ngọ. Những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời của tuổi Ngọ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, trong mắt mọi người, con giáp tuổi Tý là người tài giỏi, hoạt bát. Họ sở hữu năng lực vượt trội, lại kiên trì trong công việc. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó.

Ảnh minh họa: Internet

Nửa cuối năm 2022, những người tuổi Tý sẽ có cát tinh nhập mệnh, con giáp này sẽ dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên có thể dễ dàng cải thiện được vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.

Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái. Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, đến đầu tháng 8 này, người tuổi Tý sẽ được xóa tan những điều xui rủi trong tháng trước, mọi việc trở nên thuận lợi hơn, tiền nhiều họa ít, mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, lạc quan. Không chỉ vậy, trong 2 tháng liên tiếp sau tháng 8, họ cũng được Thần Tài phù trợ, châu báu ngọc ngà không thiếu, người độc thân cũng có được tình yêu mỹ mãn, cuộc sống nhiều hạnh phúc, ít âu lo.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thật thà, có sao nói vậy. Không những thế, con giáp này còn là người thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Họ lại tốt bụng, biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến. Con giáp này cũng vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, họ thường được người tốt giúp đỡ nên cũng sớm tai qua nạn khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian nửa cuối năm 2022, mọi khúc mắc trước đây trong cuộc sống cũng như công việc của con giáp này đều được giải quyết ổn thỏa, nợ nần được trả hết. Người tuổi Tuất có thể yên tâm mở rộng sự nghiệp, tăng thêm nguồn thu để cuộc sống ngày một sung túc, đầy đủ.

Con đường xây dựng sự nghiệp của người tuổi Tuất có khá nhiều vận may, tài lộc. Mỗi lúc khó khăn, con giáp này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội tốt đang đợi tuổi Tuất ở phía trước, đặc biệt tài trong tháng tới nhờ nhận được sự ưu ái, che chở của Thần Tài. Nói chung tài vận của Tuất ở thời điểm nửa cuối năm này cực kỳ thịnh vượng, hoạnh tài đại phát, có thể thành đại gia trong chớp mắt, cuộc sống sung túc đủ đầy hiếm ai bằng.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm