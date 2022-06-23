Như ý cát tường, song hỷ lâm môn, 4 con giáp khiến người đời 'ghen đỏ mắt' nửa cuối năm 2022

Nhưng người tuổi Dậu không vì thế mà ỷ lại. Họ sống độc lập, tự chủ, không mong đợi ai giúp đỡ cả. Họ tự mình cảm nhận niềm vui và đối mặt với những nỗi buồn trong cuộc sống. Đặc biệt, người tuổi này còn được biết đến với tinh thần lạc quan. Nụ cười của họ luôn nở trên môi.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu thường sở hữu chỉ số IQ và EQ cao. Không những thế, họ còn giỏi ăn nói và có tài năng hùng biện bậc nhất. Con giáp tuổi này sống hòa đồng, được nhiều người yêu mến và nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh.

Vào nửa cuối năm 2022, con giáp này có sao may mắn chiếu mệnh. Họ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Trong công việc, con giáp này lại được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương.

Khi được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Dậu nên nhận lời, chớ nên từ chối lòng tốt của người khác. Họ có số mệnh may mắn và được định sẵn sẽ thành công trong nửa cuối năm nay.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê sở hữu trí tuệ, cảm xúc cao hơn người, sống nhạy cảm và cực kỳ tốt bụng. Trong cuộc sống, họ là người thích hành động hơn là lời nói nên được nhiều người yêu mến, cuộc sống cũng gặp toàn điều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong nửa cuối năm 2022, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể.

Con giáp này tìm được nhiều cơ hội đổi đời, thậm chí có người còn phát tài. Từ giờ đến cuối năm, điều cần làm chính là nắm bắt thời cơ, suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo để mọi thứ thăng hoa viên mãn.

Nửa cuối năm 2022 này, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Mùi có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tý

Vốn dĩ, năm 2022 không phải là một năm quá thuận lợi với người tuổi Tý khi đây cũng là năm đầu hạn Tam Tai của bản mệnh. Việc trở thành một trong 3 con giáp phạm Tam Tai năm 2022, tuổi Tý phải đối mặt với rất nhiều trở lực ngay từ đầu năm. Tình hình chung trong cả năm không quá sáng, nhiều thăng trầm, song không phải không có cơ hội cho Tý vùng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Bỏ lại những xui xẻo trong các tháng đầu năm, tử vi khoa học dự đoán, nếu Tý muốn vận trình đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, hãy tập trung vào hai tháng là tháng 8 và tháng 9 trong giai đoạn nửa cuối năm 2022 này. Bởi đó chính là tháng vượng vận đối với bản mệnh, vận khí vượng hơn hẳn so với trước đó.

Nếu biết tận dụng hỷ khí trong tháng 8 và tháng 9/2022, người tuổi này có thể bứt phá rất nhanh, thậm chí còn giành lại những gì mình đã bỏ lỡ hay đã mất vào tay người khác trong thời gian trước đó. Tận dụng đúng cơ hội, bạn hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh vốn đã được an bài sẵn, giành lấy thắng lợi vẻ vang.

Công việc ngày càng rộng mở, khó khăn cũng có quý nhân và chiến hữu đứng ra giúp đỡ. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp cũng đem đến cho bạn những mối làm ăn khả quan. Nhờ vậy, thu nhập của các bạn sinh vào năm Tý trong thời điểm này cũng có sự tiến triển tích cực. Những cố gắng, nỗ lực của bạn cuối cùng sẽ có thành quả tốt đẹp.

Tuổi Ngọ

Những chú Ngựa thường có khí chất phi thường, mạnh mẽ và không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai.

Trong cuộc sống, họ được đánh giá là người khéo léo, tài giỏi và có thể đưa ra những ý tưởng độc đáo. Họ được thượng đế ban tặng sự tinh anh, có khả năng làm thay đổi cuộc sống của bản thân lên tầm cao mới.

Ảnh minh họa: Internet

Trong nửa cuối năm 2022, cuộc sống của những người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, bạn sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương.

Từ giai đoạn này trở đi, các chú Ngựa còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Con giáp này vốn dĩ đã rất thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, họ sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. Nhìn chung cuối năm nay, những người tuổi Ngọ sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm