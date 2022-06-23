Nửa cuối năm 2022: TOP 3 con giáp có túi tiền như 'nồi Thạch Sanh' cứ hết lại đầy, của cải tiêu 3 đời không hết, cuộc sống an nhàn như Tiên

Con đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong những tháng cuối cùng của năm Nhâm Dần 2022 chính là tuổi Tuất. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Người tuổi Tuất một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong vòng 6 tháng còn lại của năm 2022, tuổi Tuất không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Trong thi cử, tuổi Tuất chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tài năng, cầu tiến, có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này thường giữ được bình tĩnh, suy xét mọi chuyện một cách kỹ lưỡng nên rất ít khi mắc sai lầm. Người tuổi Thìn dễ dàng giành được sự ưu ái của mọi người.

Trong nửa cuối năm 2022, những người cầm tinh con Rồng làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Thìn sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Thìn sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Thìn còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng.

Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì.

Tử vi học có nói, nửa cuối năm 2022, người tuổi Dậu có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt thành tích nổi bật trong sự nghiệp. Con giáp này làm kinh doanh có thể chốt được những hợp đồng có giá trị.

Trong khi đó, người làm công ăn lương đang muốn chuyển việc cũng đã tìm được công việc mới. Con giáp tuổi này tài năng, nghiêm túc, thận trọng trong công việc. Vì vậy sự nghiệp của họ ngày một suôn sẻ. Thu nhập của họ nhờ đó cũng được cải thiện.

(*) Thông tin trong bài mang tín tham khảo, chiêm nghiệm