Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/12 - 25/12): 3 con giáp thăng hoa phát tài, đổi đời giàu sụ trong chớp mắt, vượng phát vượng tài, tiền bạc căng chặt

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 05:54

Tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày cuối tuần này, có 3 con giáp này nhận được nhiều may mắn trong công việc và tiền bạc.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp thì tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ làm gì cũng dễ thành. Người tuổi Hợi luôn được hưởng nhiều phước lành trời ban dễ dàng thành công trong cuôc sống.

Đặc biệt, trong thời gian 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mọi việc diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ. Những khó khăn từ trước đều được giải quyết ổn thỏa. Thời gian này sẽ giúp đỡ cho tuổi Hợi xây dựng sự nghiệp và kiếm thật nhiều tiền cuộc sống dư dả.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/12 - 25/12): 3 con giáp thăng hoa phát tài, đổi đời giàu sụ trong chớp mắt, vượng phát vượng tài, tiền bạc căng chặt - Ảnh 1
 Đặc biệt, trong thời gian 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mọi việc diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngựa luôn là người thông minh, giỏi giang, họ không những lạc quan yêu đời và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Trong số 12 con giáp thì người tuổi Ngọ luôn là người cố gắng, nỗ lực, tìm kiếm những điều mới mẻ để khiến cuộc đời mình lúc nào cũng sung túc dư dả hơn người.

Tử vi học có nói, trong vòng 2 ngày cuối tuần, tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc. Họ vốn là người giỏi giang, ít khi gặp khó khăn và trong tuần mới này sẽ gặp được hỷ sự của đời mình. Những người tuổi Ngọ sẽ công thành danh toại về mọi mặt, muốn làm gì cũng thành công, với bản tính tuyệt vời. Trong thời gian tới họ sẽ có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/12 - 25/12): 3 con giáp thăng hoa phát tài, đổi đời giàu sụ trong chớp mắt, vượng phát vượng tài, tiền bạc căng chặt - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong vòng 2 ngày cuối tuần, tuổi Ngọ sẽ có những chuyển biến tích cực về mặt công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong số 12 con giáp thì người tuổi Thân có tính cách thẳng thắn, trung thực, nên đi đâu họ cũng được bạn bè xung quanh giúp đỡ thăng quan phát tài. Tử vi chỉ trong 10 ngày tới, người tuổi Thân sẽ tự tạo nên những kỳ tích cho mình đem đến một cuộc sống viên mãn cho gia đình.

Tử vi học chỉ rõ, trong 2 ngày cuối tuần tới đây, người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Những điều tưởng chừng như khó giải quyết thì trong tuần này sẽ được hanh thông, thuận lợi dễ dàng. Những người tuổi Thân vốn thông minh, tài giỏi, nên cuộc sống sung túc viên mãn ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (24/12 - 25/12): 3 con giáp thăng hoa phát tài, đổi đời giàu sụ trong chớp mắt, vượng phát vượng tài, tiền bạc căng chặt - Ảnh 3
Tử vi học chỉ rõ, trong 2 ngày cuối tuần tới đây, người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều điều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp thuận lợi tiến thân, tiền ào ào chảy vào nhà, vàng chắn trước ngõ, đón nhiều niềm vui

Tử vi nói rằng, đúng thứ Ba ngày 20/12/2022, 3 con giáp may mắn tiền của dồi dào, làm ăn phát đạt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi 2 ngày cuối tuần tử vi thứ 6 ngày 23/12/2022 tu vi 12 con giap 23/12/2022 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên