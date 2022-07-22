Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), thầy bói cho quẻ, 3 con giáp này 'ăn trắng mặc trơn', nhà cao cửa rộng, phú quý an khang, cát tường như ý

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 11:48

Theo dự đoán tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 3 con giáp này được thầy bói chỉ ra sẽ vô cùng may mắn, sự nghiệp bước lên tầm cao mới, được quý nhân phù trợ, trốn không thoát khỏi sự giàu sang.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão rất thông minh, lại có khí chất hơn người. Con giáp này thường được quý nhân phù trợ, hơn nữa lại rất biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội tốt. Chính vì vậy, đa phần họ sẽ có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), vận khí của người tuổi Mão khởi sắc mạnh mẽ, đi bất cứ đâu hay làm bất cứ việc gì cũng đều may mắn, thuận lợi, thu được vô số những khoản lợi nhuận kếch xù giúp cho các số tích lũy trong ngân hàng tăng lên chóng mặt.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), thầy bói cho quẻ, 3 con giáp này 'ăn trắng mặc trơn', nhà cao cửa rộng, phú quý an khang, cát tường như ý - Ảnh 1
Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), vận khí của người tuổi Mão khởi sắc mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi dịu dàng, giàu lòng trắc ẩn. Họ thuộc tuýp người mềm mỏng bên ngoài và cứng rắn bên trong. Trong cuộc sống hàng ngày, họ là người biết người biết ta, luôn cư xử đúng mực.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7) có nói, người tuổi Hợi làm việc gì cũng suôn sẻ. Con giáp này trung thực, ngay thẳng, nhiệt tình, tốt bụng trong công việc nên được nhiều người tin tưởng. Người làm kinh doanh cũng gặp được đối tác uy tín, ký được hợp đồng lớn. Người đang gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), thầy bói cho quẻ, 3 con giáp này 'ăn trắng mặc trơn', nhà cao cửa rộng, phú quý an khang, cát tường như ý - Ảnh 2
Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7) có nói, người tuổi Hợi làm việc gì cũng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản. Thời gian tới, tuổi Sửu nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7) là lúc mà tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may chín muồi, sự nghiệp suôn sẻ đáng ghen tị. Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, có khi trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), thầy bói cho quẻ, 3 con giáp này 'ăn trắng mặc trơn', nhà cao cửa rộng, phú quý an khang, cát tường như ý - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), những người tuổi Sửu sẽ có tin vui về sự nghiệp, đặt nền móng vững chắc cho việc tích lũy tài sản - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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