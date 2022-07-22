Tử vi 2 ngày cuối tuần (23/7 - 24/7), 'cát tinh chiếu mệnh' , 3 con giáp xui xẻo cách mấy cũng đều bị thổi bay, vận may dồi dào, tiền về ngập nhà, sự nghiệp có bước nhảy vọt thăng cấp

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 17:21

Tử vi 2 ngày tới cho biết, có đến 3 con giáp may mắn được cát tinh chiếu mệnh, xui xẻo nhiều bao nhiêu cũng đều thoải mái, sự nghiệp có cơ hội thăng quan tiến chức, tình duyên đỏ chói, cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm no.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong khoảng thời gian đầu năm 2022 cho đến nay đã có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng con giáp này nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Tinh thần làm việc của Dậu luôn lên cao sau mỗi lần làm hỏng một việc gì đó, có lẽ vì vậy mà  bạn luôn là nhân viên được lòng của cấp trên. Tử vi 2 ngày tới là cơ hội bứt phá của con giáp may mắn. Dậu rất có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty.

Không chỉ có đường sự nghiệp rực rỡ trong giai đoạn này mà vận tình duyên của Dậu cũng tương đối nở rộ, tình cảm ngọt ngào càng là động lực giúp bạn bước về phía trước. Chỉ cần làm việc chăm chỉ và phấn đấu trong từng ngày, tuổi Dậu sẽ kiếm được số tiền bằng cả năm và được lên chức. Đó là thành công lớn nhất mà bạn trông đợi suốt thời gian dài.

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Không chỉ có đường sự nghiệp rực rỡ trong giai đoạn này mà vận tình duyên của Dậu cũng tương đối nở rộ, tình cảm ngọt ngào càng là động lực giúp bạn bước về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý chính là con giáp may mắn trong thời gian tới đây. Không chỉ vậy Tý vốn được biết đến là người thông minh, tinh nhanh hơn người. Trong cuộc sống họ luôn nỗ lực hết mình vì công việc, đồng thời kiên định với những gì bản thân tin là đúng.Vì vậy khi đối diện với khó khăn tử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích nên họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tý càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đặc biệt hơn là sắp tới đây những người tuổi Tý không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với những ai còn đang độc thân sẽ có đôi có cặp. Còn với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

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Trong 2 ngày cuối tuần này, tuổi Tý càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong 2 ngày cuối tuần này lên như diều gặp gió. Khoảng thời gian trước đó không cần biết Tỵ đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ như thế nào nhưng trong 2 ngày tới đây sẽ là lúc bạn “cất cánh” cho những ước mơ của mình.Phúc lành đến với bạn trong giai đoạn này và có lẽ là hồi đáp chân thực và cảm động nhất cho con giáp này sau những năm tháng miệt mài cố gắng. Tay trái nắm yêu thương, tay phải đón tài lộc.

Đừng ngạc nhiên khi hoa đào rơi “trúng đầu” nếu như bạn vẫn còn độc thân. “Hoa đào” lần này thực sự chất lượng bởi bạn sẽ gặp được người thật lòng yêu thương mình. Công việc được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên có nhiều bứt phá, Tỵ sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt mang về cho mình nhiều tiền hơn.Nhờ thành quả thu về được, tiền bạc rủng rỉnh hơn rồi, đừng ngần ngại tự thưởng cho mình món đồ bạn đã ấp ủ mong muốn từ lâu nhé.

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Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong 2 ngày cuối tuần này lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 11h sáng mai 23/07/2022 có tới 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền về nhiều đếm không hết, cuộc sống bỗng chốc lên hương nhanh chóng, sự nghiệp có sự bứt phá trong năm nay.

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