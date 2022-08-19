Tử vi 2 ngày cuối tuần (20-21/8/2022), 3 con giáp này “tài lộc thăng hoa”, “tài vận vụt sáng” LỘC ÙA VÀO NHÀ, tiền tài thả ga, vàng bạc chất đống

Tuổi Thìn vốn được trời sinh có mệnh phú quý, nhưng họ cũng cần sự may mắn để đạt được thành công như mong đợi. Tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, không sợ sóng gió, chỉ sợ lòng người hiểm độc. Tuổi Thìn luôn đi theo sự chính nghĩa, họ sẵn sàng bảo vệ lý lẽ đến cùng nếu như điều đó là sai.

Vào 2 ngày cuối tuần (20-21/8/2022), tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội có một không hai, nhờ vậy mà họ sẽ có khả năng trở thành những con người phi thường nhất. Tài vận không chỉ dồi dào, mà sự nghiệp lại còn vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Dự kiến 2 ngày cuối tuần (20-21/8/2022) sẽ tạo nên được thành tích mà ai cũng mơ ước.

Những người tuổi Thìn tuy không phải xuất thân từ “trâm anh thế phiệt” nhưng họ lại có khả năng tạo dựng cuộc sống phú quý cho riêng mình. Tuổi Thìn thông minh, lanh lợi nhưng chưa gặp được thời cơ tốt nên vẫn dậm chân tại chỗ.

Vào 2 ngày cuối tuần (20-21/8/2022), tuổi Thìn sẽ gặp được cơ hội có một không hai, nhờ vậy mà họ sẽ có khả năng trở thành những con người phi thường nhất. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là người độc lập, cá tính và rất quyết đoán. Một khi đã quyết tâm theo đuổi điều gì họ sẽ nỗ lực không ngừng, dù có thất bại cũng chẳng từ bỏ. Vậy nên, dù vất vả, khốn khó đến mấy Dần vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình, vươn lên đổi đời ngoạn mục khiến ai cũng nể phục.

Trong 2 ngày cuối tuần (20-21/8/2022), nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh Dần sẽ thêm phúc thêm phần, phát tài phát lộc. Hãy cứ tận dụng triệt để tài năng, sự khôn ngoan của mình rồi Dần sẽ thu về bạc tỷ, càng về hậu vận càng giàu sang vô đối, sung sướng hơn người.

Tuổi Mão

2 ngày cuối tuần (20-21/8/2022) này tuổi Mão có khả năng bội thu về thành quả, doanh số, sự nghiệp và tài lộc đều rất thịnh vượng.

Phương diện tình cảm cũng có sự thăng cấp bất ngờ, quan hệ vợ chồng ngày càng gắn kết khi cả hai cùng chia sẻ và gánh vác trách nhiệm gia đình. Vận đào hoa của người độc thân vượng, càng đi xa càng có cơ hội gặp người trong mộng. Chỉ cần hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút thì sớm muộn gì cũng có tình yêu chân thành.

Tâm trạng vui vẻ, cuộc sống ổn thỏa khiến sức khỏe của con giáp này cải thiện đáng kể. Người ốm đau hay mới phẫu thuật hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên cũng cần chú ý các sự cố hoặc tai nạn bất ngờ, nhất là khi lái xe hoặc xuất hành đi xa.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.