Trong 10 ngày tới (19/8-27/8), 3 con giáp gặp vận xui chiếu mệnh, khó khăn vất vả, khốn khó đủ đường, tranh chấp tiền bạc, ngồi không cũng mất tiền oan, bị kẻ gian hãm hại

Trời sinh tuổi Sửu luôn cần phải chăm chỉ mới mong đạt được thành tự nho nhỏ. Trong thời gian tới người tuổi Sửu dễ gặp vận xui ảnh hưởng tới tài lộc vận khí của bạn

Thời gian tới, cụ thể trong 10 ngày tới (19/8-27/8), người tuổi Sửu cần phải cần trọng tiền bạc trong tay họ cũng chẳng có nhiều. Các nguồn thu không được dồi dào, thậm chí có nguồn thu còn mất hẳn. Đã thế còn có đủ thứ chuyện ngoài lề phát sinh mà bạn không thể kiểm soát được thất thoát tiền tài.

Tuổi Dần

Tử vi con giáp dự báo trong 10 ngày tới (19/8-27/8), công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến nửa cuối năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Tài lộc của người Tuổi Dần sắp tới cũng kém sắc, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt trong cuộc sống. Cần lưu ý về vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

Tuổi Mùi

Trong 10 ngày tới (19/8-27/8) người tuổi Mùi nên chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những chuyện xui xẻo có thể xảy tới bất ngờ. Tủ vi dự báo vận trình tài lộc của bạn đi xuống, gặp nhiều điều trở ngại nhất là trong vấn đề công việc. Những suy nghĩ tiêu cực, bốc đồng có thể khiến bản mệnh vô tình vướng vào họa tiểu nhân.

Dự báo vận xui đã đeo bám tuổi Mùi không dứt. Chính bởi vậy mà bạn cần phải cố gắng nhiều hơn, đừng để mọi việc rơi vào thế tiêu cực do sự thiếu sáng suốt của mình. Tài lộc cũng dễ bị ảnh hưởng ít nhiều trong giai đoạn cuối tuần này bởi vậy mà Mùi cần cân nhắc chi tiêu nhiều hơn tránh rơi vào cảnh cháy túi.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.