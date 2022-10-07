Tử vi 2 ngày cuối tuần (08,09/10/2022): 3 con giáp được Thần Tài 'hỏi thăm', nhanh 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, vận số cực tốt, tình tiền đều đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 09:43

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên dưới đây được thần tài hỏi thăm vào 2 ngày cuối tuần (08,09/10/2022).

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có đường công việc rất may mắn vào 2 ngày cuối tuần (08,09/10/2022). Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui, bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình. Thậm chí, bạn dễ dàng đưa ra các quyết sách dứt khoát, làm gì cũng vượng, khiến người khác phải ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Ngoài ra, nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (08,09/10/2022): 3 con giáp được Thần Tài 'hỏi thăm', nhanh 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, vận số cực tốt, tình tiền đều đỏ như son - Ảnh 1
Người tuổi Thân có đường công việc rất may mắn vào 2 ngày cuối tuần (08,09/10/2022).  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có cơ may tài chính rất lớn, nhất là những người làm về kinh doanh sẽ có quý nhân trợ giúp, giành được dự án hoặc hợp đồng mới, nên biết tận dụng để làm giàu trong 2 ngày cuối tuần (08,09/10/2022)i. Những người làm trong các lĩnh vực khác cũng sẽ nhận được những thông tin quan trọng hoặc có được đánh giá tích cực từ khách hàng và đồng nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến và thành công trong công việc của họ.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên rực rỡ nhất trong thời gian tới. Những cặp đôi trẻ đã lập gia đình thậm chí có thể được đón tin mừng làm cha, làm mẹ. Cả hai được gia đình 2 bên chúc phúc, tác thành nên tình cảm ngày càng mặn nồng.

Tuổi Dậu

2 ngày cuối tuần (08,09/10/2022), sự nghiệp của người tuổi Dậu thăng tiến rõ rệt trong công việc, lương thưởng cũng tăng, giúp cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, ổn định. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay.

Người đã lập gia đình thì có cuộc sống hôn nhân mới mẻ, có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn là hậu phương vững chắc cho người ấy. Người độc thân có Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên xuất hiện điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên kết bạn với những người chân thành và thẳng thắn nhiều hơn.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 10 ngày tới (6/10 - 15/10/2022), 3 con giáp tay trắng thành đại gia, gặt hái bội thu tài lộc, rũ sạch xui xẻo, đổi vận giàu sụ, tiền tình đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 lần trong 10 ngày tới (6/10 - 15/10/2022), 3 con giáp tay trắng thành đại gia, gặt hái bội thu tài lộc, rũ sạch xui xẻo, đổi vận giàu sụ, tiền tình đỏ thắm như son

3 con giáp tài lộc dồi dào, bước lên hàng đại gia, từ tay trắng vươn mình thành đại gia tiền tỷ, hưởng cuộc sống sung túc phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mùi tuổi dậu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 54 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý