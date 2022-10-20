Tử vi 2 ngày (21 và 22/10): Chúc mừng 3 con giáp đại cát, sự nghiệp thăng tiến, công danh rộng mở, tiền của đề huề, tài sản dư dả

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày này, 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, công danh sự nghiệp thành toại, tiền tài khởi sắc, tài lộc rực rỡ.

Tuổi Thìn Người tuổi Thìn tài cao, chí lớn lại rất khôn ngoan. Trong mỗi vấn đề nào đó, họ thường có nhiều hướng giải quyết khác nhau và luôn tìm được hướng giải quyết phù hợp nhất. Chính vì vậy, người tuổi Thìn ít mắc sai lầm. Trong 2 ngày này, Thần Tài gõ cửa nhà tuổi Thìn.

Ảnh minh họa: Internet Họ có cơ hội thăng tiến vượt bậc hoặc cơ hội để theo đuổi một lĩnh vực hoàn toàn mới. Người tuổi Thìn chớp lấy cơ hội, cố gắng hết mình thì tài vận dồi dào, tiền vào như nước. Tuy nhiên, người tuổi Thìn nên nhớ rằng cơ hội cũng đi liền với thách thức. Nếu họ không cố gắng, nỗ lực hết mình thì khó có thể thành công. Cố gắng hết sức, toàn tâm toàn ý với công việc, con giáp này sẽ thu về nhiều thành quả. Tuổi Sửu Những người tuổi Sửu học được cách cố gắng phấn đấu, cũng rất có khả năng chịu khổ sở vất vả. Khi còn trẻ những bước tiến của họ vô cùng chậm rãi thong dong, không quá vội vàng để khẳng định thử thách chính mình, bởi biết rằng "ngựa non háu đá" chẳng hề đem lại kết quả gì tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet Chậm nhưng không có nghĩa là bỏ cuộc, họ vẫn duy trì tinh thần cố gắng để đến khi trung tuổi sẽ trở nên giàu có. Trong 2 ngày này, Sửu làm công ăn lương hay buôn bán đều có thể phú quý sinh lời, của cải dư dả sung túc. Đặc biệt gia đình của tuổi Sửu luôn ấm êm hạnh phúc, cả nhà lúc nào cũng rộn ràng nhịp nhàng tiếng cười vui. Tuổi Tý Bước vào 2 ngày này, tài vận chuyển sang màu đỏ tía, Cung Tài lộc dựa vào sao tốt là “Hoài bão”, nếu Tý thực sự nắm bắt cơ hội thì không những giàu sang phú quý mà còn phất lên nhiều. Tuy nhiên, đối với một số bạn trạng thái tinh thần không tốt, dễ bị đau đầu thì vận động nhiều, cả ngày không nên ngồi một chỗ. Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, đối với một số bạn chuột, vận may rất tốt, rất có thể phát tài đào hoa. Nếu những người tuổi Tý muốn rời bỏ cuộc sống độc thân càng sớm càng tốt thì nên tự tạo cơ hội cho mình. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-2-ngay-21-va-22-10-chuc-mung-3-con-giap-dai-cat-su-nghiep-thang-tien-cong-danh-rong-mo-tien-cua-de-hue-tai-san-du-da-510899.html